СТИЖЕ УРАГАН ЧЕТВРТЕ КАТЕГОРИЈЕ Опасно тропско невреме развија се изнад Атлантског океана ХУМБЕРТО ПОКАЗУЈЕ СНАГУ
Опасно тропско невреме развија се данас изнад Атлантског океана, тропска олуја Хумберто прерасла је у снажан ураган четврте категорије, док се истовремено други временски систем креће ка југоистоку САД-а, саопштили су званичници.
Вилијам Когсвел, градоначелник Чарлстона, лучког града у Јужној Каролини, прогласио је ванредно стање због система за који се прогнозира да ће до почетка следеће недеље погодити југоисточну обалу САД-а као ураган, преноси АП.
"Наши тимови чисте одводе, постављају пумпе и барикаде и прилагођавају распоред особља како бисмо могли брзо да реагујемо уколико се услови погоршају", рекао је он.
Гувернер Хенри Мекмастер, који је у петак прогласио ванредно стање за целу Јужну Каролину, саветовао је становнике да помно прате кретање олује.
"Иако је тешко предвидети тачан долазак, брзину и интензитет олује, знамо да ће донети снажан ветар, обилне падавине и поплаве широм Јужне Каролине. Ово смо већ видели раније", рекао је Мекмастер.
Према најновијем извештају Националног центра за урагане са седиштем у Мајамију, данас је ураган Хумберто донео максималну брзину ветра од 230 километара на сат.
Налазио се око 587 километара североисточно од северних Заветринских острва и кретао се ка западу брзином од 13 километара на сат.
Метеоролози су упозорили да Хумберто током викенда може да изазове опасне таласе и јаке морске струје опасне по живот на северним Заветринским острвима, Девичанским острвима, Порторику и Бермудима.
У међувремену, други временски систем, за који се очекује да током викенда прерасте у тропску олују, прети деловима Бахама и Кубе обилним кишама и изненадним поплавама.
Делови Бахама данас су већ под упозорењем на тропску олују.