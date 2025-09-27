few clouds
16°C
27.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2058
usd
100.3388
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СТИЖЕ УРАГАН ЧЕТВРТЕ КАТЕГОРИЈЕ Опасно тропско невреме развија се изнад Атлантског океана ХУМБЕРТО ПОКАЗУЈЕ СНАГУ

27.09.2025. 19:48 19:50
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
d
Фото: Tanjug/NOAA via AP

Опасно тропско невреме развија се данас изнад Атлантског океана, тропска олуја Хумберто прерасла је у снажан ураган четврте категорије, док се истовремено други временски систем креће ка југоистоку САД-а, саопштили су званичници.

Вилијам Когсвел, градоначелник Чарлстона, лучког града у Јужној Каролини, прогласио је ванредно стање због система за који се прогнозира да ће до почетка следеће недеље погодити југоисточну обалу САД-а као ураган, преноси АП.

"Наши тимови чисте одводе, постављају пумпе и барикаде и прилагођавају распоред особља како бисмо могли брзо да реагујемо уколико се услови погоршају", рекао је он.

Гувернер Хенри Мекмастер, који је у петак прогласио ванредно стање за целу Јужну Каролину, саветовао је становнике да помно прате кретање олује.

"Иако је тешко предвидети тачан долазак, брзину и интензитет олује, знамо да ће донети снажан ветар, обилне падавине и поплаве широм Јужне Каролине. Ово смо већ видели раније", рекао је Мекмастер.

Према најновијем извештају Националног центра за урагане са седиштем у Мајамију, данас је ураган Хумберто донео максималну брзину ветра од 230 километара на сат.

Налазио се око 587 километара североисточно од северних Заветринских острва и кретао се ка западу брзином од 13 километара на сат.

Метеоролози су упозорили да Хумберто током викенда може да изазове опасне таласе и јаке морске струје опасне по живот на северним Заветринским острвима, Девичанским острвима, Порторику и Бермудима.

У међувремену, други временски систем, за који се очекује да током викенда прерасте у тропску олују, прети деловима Бахама и Кубе обилним кишама и изненадним поплавама.

Делови Бахама данас су већ под упозорењем на тропску олују.

 

ураган атлантик
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај