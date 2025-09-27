ЛАВРОВ ИСТИЧЕ ДА СЕ РУСИЈА ЗАЛАЖЕ ЗА РЕФОРМУ СБУН: „Не заговарамо револуције у другим земљама“
ЊУЈОРК: Русија се залаже за реформу Савета безбедности Уједињених нација, али истовремено не заговара "револуцију против било кога'', изјaвио је данас шеф руске дипломатије Сергеј Лавров на Генералној скупштини УН у Njujorku.
''Trenutni однос снага у свету радикално се разликује од оног успостављеног пре 80 година. Процес деколонизације и други велики превирања преобликовали су политичку мапу планете. Глобална већина гласно истиче своја права. Шангајска организациај за сарадњу и БРИКС играју посебну улогу као механизми за координацију интереса земаља глобалног Југа и Истока'', истакао је Лавров током свог обраћања, јављају РИА Новости.
Према његовим речима, ''нова реалност'' још није правилно одражена у систему институција УН, а питање реформе Савета безбедности је посебно важно.
''Русија се залаже за демократизацију искључиво кроз повећану заступљеност из Азије, Африке и Латинске Америке. Подржавамо кандидатуре Бразила и Индије за стално чланство у Савету, истовремено исправљајући историјске неправде према Африци у оквиру параметара које су саме земље континента договориле'', истакао је Лавров.
Он је навео и да је генерални секретар УН Антонио Гутереш недавно предложио свеобухватну реформу УН.
''Нисмо против отворене дискусије о овој иницијативи. Референтна тачка треба да буде повратак УН основним принципима садржаним у њиховој Повељи, коју Запад дуго настоји да замени својим 'поретком заснованим на правилима'. Важно је да се рад спроводи транспарентно, уз учешће и разматрање интереса свих држава чланица''. сматра Лавров.
Одбацио је наводе да Русија заговара револуције у другим земљама.
''Наша земља је више страдала од револуција него други. Једноставно позивамо државе чланице и руководство Секретаријата да се строго придржавају свих принципа Повеље УН без двоструких стандарда. Само тада наслеђе оснивача УН неће бити протраћено'', рекао је он.