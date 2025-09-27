САСЛУШАН ОСУМЊИЧЕНИ ЗА ТРГОВИНУ НАФТОМ Пред тужиоцем признао све УХВАЂЕН СА 10 КАНИСТЕРА ПО 1.000 ЛИТАРА
27.09.2025. 18:48 18:52
Пред тужиоца Трећег основног јавног тужилаштва у Београду данас је изведен В. М. (43), осумњичен за недозвољен промет акцизне робе, саопштило је ово тужилаштво.
Како се наводи, он је 26. септембра ове године управљао теретним возилом у ком је превозио 10 канистера, сваки запремине по 1.000 литара нафте, за коју није имао никакву пратећу документацију.
Полиција је спорне канистере одузела уз потврду о одузетим предметима. На саслушању код јавног тужиоца, осумњичени је у потпуности признао дело и изјавио да се каје због онога што је урадио.
Ипак, Треће основно јавно тужилаштво предложило је суду да му се одреди притвор, будући да је реч о особи која је већ осуђивана, што указује да би на слободи могла поново да изврши кривично дело.