ЦЕНА ЏЕМА ПОРАСЛА ЗА 70 ДИНАРА У ОДНОСУ НА ЛАНИ, КИЛОГРАМ МЕСА ЈЕФИТИНИЈИ ОД ТЕГЛЕ ЗИМНИЦЕ Све мање квалитетних паприка, очекују се да ће купци давати више новца на ајвар
Суша је ове године оставила озбиљне последице на њивама, па је упитно да ли ће зимница бити знатно скупља него раније. Професор на Пољопривредним факултету у Београду Ђорђе Моравчевић каже да цена ове године највише зависи од квалитета производа на који су утицали лоши времески услови.
Ђорђе Моравчевић наводи да ово није прва година да суша прави проблем повртлаској производњи.
"Негативне резултате суше још нећемо сагледати, сезона производње није завршена али за неке врсте већ дефинитивно можемо рећи да је суша и други климатски утицаји су значајно утицали на количину приноса и квалитета", објаснио је Моравчевић.
Како каже, квалитет приноса утиче и на цену проивода.
"Имамо мање робе у понуди, већу цену на пијаци. Углавном су више цене у односу на претходни период, али и за неке не можемо рећи да су драстично више цене", рекао је Моравчевић.
Истакао је да се не може рећи да је суша направила велику штету на нивоу целе Србије.
"Имамо на срећу региона где суша није направила толики утицај. Робе ће дефинитивно бити мање", каже Моравчевић.
На питање да ли се више исплати купити или направити зимницу, Моравчевић полаже наду да ће ипак избор пасти на домаћу производњу.
"Спремање зимнице има неке своје предности, захтева неко ангажовање, заједнички рад са комшијама", додао је Моравчевић.
Сеоске баште празније
Истакао је да је погубно што људи и на селу постају потрошачи.
"Људи који имају своје баште, раде примају плату и купују зимницу у трговинама иако иза своје куће имају окућницу у којој су некада деке, баке, очеви производили поврће и зимница је долазила из тих башта", каже Моравчевић.
Како каже борба да квалитет производа буде препознат од стране потрошача и даље траје.
"Ви као потрошачи нисте сигурни, тамо не пише да је неки професор Ђорђе Моравчевић или неки његов сарадник то произвео баш онако како треба", наводи Моравчевић за РТС.
Према исраживањима цена џема је у поређењу са претходном годином порасла за 70 динара.
Осврнувши се на то, Моравчевић каже да је и цена воћа ове сезоне била знатно већа због лоших временских услова током пролећа.
"Нисмо имали ни шљиве, ни кајсије, касни мраз је направио огромне штете и то се продуктовало на цену ове тегле", објаснио је Моравчевић.
Како каже на цену корнишона који су поскупели за 40 динара утицао је мањак радне снаге која ради на берби.
"По једном хектару произвођач за раднике за бербу корнишона да и преко 20.000 евра, то уопште није мали износ", навео је Моравчевић.
Ајвар 1.000 динара
Цена тегле ајвара ове године износи и више од 1.000 динара, Моравчевић каже да је мања понуда квалитетне паприке на тржишту.
"Улазимо у крај сезони, биће све мање квалитетне паприке, а цена ће да буде виша. Треба очекивати вишу цену ајвара", нагласио је Моравчевић.
Истакао је да се треба повезати са малим произвођачима.
"Треба да диверзификујемо и места где купујемо, ако смо научили на једу пијацу, променимо, отидимо на другу, можда ћемо тамо пронаћи квалитетније и јефтиније", препоручио је Моравчевић.
Навео је да цена паприке варира и да треба изабрати право време за куповину.
"Људи који живе на селу, а немају своју башту могу да распореде време када ће да припремају зимницу, излазе на пијаце, у трговине проналазе робу која је у том тренутку јефтинија. Док људи у граду углавном желе да зимницу реше за кратко време, или да је направе или да је купе, што доводи до тога да у том тренутку можда цена није адекватна", објаснио је Моравчевић.
Како каже пољопривредна производња представља фабрику под отвореним небом.
"Могу да кажем да треба да будемо срећни што имамо од кога да купимо домаће поврће јер је сутуација из године у годину све тежа. Имамо све ове утицаје од климатских појава, импута, тржишних флуктација, које дефинитивно произвођаче стављају у подређен положај", рекао је Моравчевић.
Моравчевићев наводи да климатске промене врше велики притисак на пољопривредну производњу.
"Што је производња интензивнија тај утицај је већи, произвођачи се прилагођавају и то прилагођавање кошта. Ако имате сушу трошкови производње се значајно повећавају, број наводњавања, енергија која улази у производњу је скупа и не добијете очекивани плод наравно да ће цена тог производа бити јако висока", каже Моравчевић.
Истакао је да је увоз неминован.
"Треба да уведемо неке мере да када имамо довољно своје робе, тај увоз треба смањити", навео је Моравчевић.
Моравчевићево мишљење је да се не може очекивати несташица робе.
"Земља смо која увози и извози и воће и поврће тако да лако ћемо увести из суседних земаља", закључио је Моравчевић.