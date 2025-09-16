ЗБОГ ДАНА ЛУДАЈЕ Гранични прелаз НАКОВО – ЛУНГА ће од петка до краја викенда радити НЕПРЕКИДНО
16.09.2025. 16:49 16:50
Управа граничне полиције Министарства унутрашњих послова обавештава да је у сарадњи са граничним органима Румуније и Министарством финансија - Управом царина, због одржавања традиционалне манифестације 40. „Дани лудаје“ у Кикинди, усагласила радно време граничног прелаза:
Гранични прелаз Наково – Лунга ће, уместо досадашњих 7 до 19 часова, непрекидно радити у периоду од петка, 19. септембра, од 7 часова, односно од 8 часова по румунском времену, до недеље, 21. септембра, до поноћи.
Наведени гранични прелаз успостављен је за међународни промет путника и превозних средстава, изузимајући аутобуски и теретни саобраћај.