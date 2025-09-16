scattered clouds
22°C
16.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1748
usd
99.4862
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЗБОГ ДАНА ЛУДАЈЕ Гранични прелаз НАКОВО – ЛУНГА ће од петка до краја викенда радити НЕПРЕКИДНО

16.09.2025. 16:49 16:50
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Управа царина

Управа граничне полиције Министарства унутрашњих послова обавештава да је у сарадњи са граничним органима Румуније и Министарством финансија - Управом царина, због одржавања традиционалне манифестације 40. „Дани лудаје“ у Кикинди, усагласила радно време граничног прелаза:

Гранични прелаз Наково – Лунга ће, уместо досадашњих 7 до 19 часова, непрекидно радити у периоду од петка, 19. септембра, од 7 часова, односно од 8 часова по румунском времену, до недеље,  21. септембра, до поноћи.

Наведени гранични прелаз успостављен је за међународни промет путника и превозних средстава, изузимајући аутобуски и теретни саобраћај.

 

гранични прелази гранични прелаз дани лудаје дани лудаје у кикинди радно време
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЈУБИЛАРНИ "ДАНИ ЛУДАЈЕ" У КИКИНДИ Традиционална манифестација одржаће се 40 пут, ове године од 18. до 21. септембра
кикинда

ЈУБИЛАРНИ "ДАНИ ЛУДАЈЕ" У КИКИНДИ Традиционална манифестација одржаће се 40 пут, ове године од 18. до 21. септембра

04.09.2025. 12:13 12:21
Волим
0
Коментар
3
Сачувај