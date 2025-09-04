ЈУБИЛАРНИ "ДАНИ ЛУДАЈЕ" У КИКИНДИ Традиционална манифестација одржаће се 40 пут, ове године од 18. до 21. септембра
Најзначајнија и најпопуларнија кикиндска манифестација "Дани лудаје" ове године слави велики јубилеј – одржава се 40. пут.
Традиционална манифестације ове године одржаће се од четвртка, 18. до недеље, 21. септембра.
Кикинђани и многобројни гости из земље и иностранства имаће прилику да уживају у богатом четвородневном програму. Централни догађај је свакако такмичење у категоријама најтежег и најдужег плода, а свечано проглашење победника биће одржано у суботу поподне.
-Четвртак ће као и ранијих година бити резервисан за класичну музику, тако да ће још једном у нашем граду наступити оперска дива Љубица Вранеш, која увек изазива велико интересовање публике - рекао је градоначелник.
Градоначелник Богдан најавио је и остале музичке звезде. У петак ће наступити Саша Ковачевић, у суботу Слоба Радановић и Ацо Пејовић, док ће манифестацију затворити концерт Ђорђа Давида у недељу.
-У петак после подне нас очекује традиционални Карневал маскираних предшколаца, без којег не може да се замисли манифестација. Стандардни сегменти манифестације су и Банатски фруштук, Гостинска соба и Европски кутак - рекла је Јасмина Миланков, в.д. директора Туристичке организације Кикинде Миланков.
Миланков је додала да ће новина бити промоција бадминтона, парабадминтона и аикида у дворишту ОШ "Вук Караџић" у суботу пре подне.
Промоција "Дана лудаје" и ове године биће одржана у неколико градова у Србији и Румунији, попут Суботице, Зрењанина, Новог Сада, Сомбора, Београда и Темишвара, где ће ''Наранџасти караван“ позвати грађане да посете Кикинду и уживају у манифестацији.