17.09.2025.
Нови Сад
Најављена сарадња у области спорта и спортског туризма ИВАНИШЕВИЋ С ДЕЛЕГАЦИЈОМ АП ВОЈВОДИНЕ У ГОМЕЉУ

17.09.2025. 20:44
Фото: vojvodina.gov.rs

Покрајински секретар за привреду и туризам др Ненад Иванишевић, који предводи делегацију АП Војводине у граду Гомељу у Белорусији поводом учешћа на 19. Гомељском економском форуму , обишао је данас Музеј старовераца и белоруских традиција у Ветки.

Том приликом упознао се са културним наслеђем и обичајама тог дела Гомељске области.
 

Домаћини су посебну пажњу посветили представљању традиције иконописа, као и изложби верских књига, од којих најстарије датирају из XVII века.

У оквиру посете, делегација је данас обишла и Гомељски регионални комплексни центар олимпијског резервата, у којем се налазе базени, ледене дворане и тениски терени.

У обраћању белоруској телевизији, Иванишевић је истакао задовољство свим што је видео и предложио успостављање сарадње у области спорта и спортског туризма између Гомељске регије и АП Војводине.

Делегација је током дана посетила и меморијални центар „Партизанско врело“, где је, након обиласка музејских поставки смештених у земуницама, положено цвеће на споменик посвећен партизанима и страдалом локалном становништву за време Другог светског рата.

Поред Иванишевића, у делегацији АП Војводине која борави у радној посети Гомељској области су саветник председнице Покрајинске владе Раде Војновић и подсекретар Секретаријата за привреду и туризам Славољуб Арсенијевић.
 

