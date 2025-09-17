Најављена сарадња у области спорта и спортског туризма ИВАНИШЕВИЋ С ДЕЛЕГАЦИЈОМ АП ВОЈВОДИНЕ У ГОМЕЉУ
Покрајински секретар за привреду и туризам др Ненад Иванишевић, који предводи делегацију АП Војводине у граду Гомељу у Белорусији поводом учешћа на 19. Гомељском економском форуму , обишао је данас Музеј старовераца и белоруских традиција у Ветки.
Том приликом упознао се са културним наслеђем и обичајама тог дела Гомељске области.
Домаћини су посебну пажњу посветили представљању традиције иконописа, као и изложби верских књига, од којих најстарије датирају из XVII века.
У оквиру посете, делегација је данас обишла и Гомељски регионални комплексни центар олимпијског резервата, у којем се налазе базени, ледене дворане и тениски терени.
У обраћању белоруској телевизији, Иванишевић је истакао задовољство свим што је видео и предложио успостављање сарадње у области спорта и спортског туризма између Гомељске регије и АП Војводине.
Делегација је током дана посетила и меморијални центар „Партизанско врело“, где је, након обиласка музејских поставки смештених у земуницама, положено цвеће на споменик посвећен партизанима и страдалом локалном становништву за време Другог светског рата.
Поред Иванишевића, у делегацији АП Војводине која борави у радној посети Гомељској области су саветник председнице Покрајинске владе Раде Војновић и подсекретар Секретаријата за привреду и туризам Славољуб Арсенијевић.