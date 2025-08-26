clear sky
ПОКРАЈИНА ФИНАНСИРА ТРОШКОВЕ СЕРТИФИКАЦИЈE ПРОИЗВОЂАЧА ЈАКИХ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА Иванишевић представио Конкурс за ову годину

26.08.2025. 14:54
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Покрајинска влада
Фото: Покрајинска влада
Фото: Покрајинска влада

Покрајински секретар за привреду и туризам др Ненад Иванишевић представио је данас Конкурс за финансирање трошкова сертификацијe произвођача јаких алкохолних пића у текућој години са територије АП Војводине.

Циљ овог пројекта јесте да се произвођачима омогући да остваре стандарде како би равноправно изашли на тржиште, али и како би заштитили потрошаче од злоупотреба, док сви они који стекну стандарде, стичу и услове да буду заступљени на промоцијама и манифестацијама које организује Секретаријат.

Право на подстицаје остварују правна лица и предузетници са територије АП Војводине, регистровани у регистру привредних субјеката, односно у другом одговарајућем регистру у складу са посебним прописом, уписани у регистар произвођача јаких алкохолних пића.

Покрајинска влада
Фото: Покрајинска влада

Иванишевић је додао да ће Покрајински секретаријат за привреду и туризам наставити да пружа подршку произвођачима вина, јаких алкохолних пића и организаторима манифестација на којима су ова пића заступљена, и кроз програме стандардизације и сертификације.

Директор ДОО ,,Панцерт Нови Сад” Милош Родић, чија стручна комисија спроводи процедуру стандардизације и сертификације како на терену, тако и увидом у предметну документацију, истакао је да је рок за подношење пријаве за конкурс 3. октобар 2025. године.

Власник Дестилерије Секулић, Давор Секулић из Сремске Каменице, који је у протеклом циклусу сертификован, истакао је да је из регистрованог пољопривредног газдинства прешао у предузетнике и регистровао своју производњу, те да је његовој дестилерији омогућено да се нађе на тржишту као сертификован произвођач ракије, са контролисаном производњом од стране сертификоване куће, уз поштовање услова и стандарда прописаних законима Републике Србије.

Конкурс је објављен на интернет презентацији Покрајинског секретаријата за привреду и туризам и ДОО ,,Панцерт Нови Сад“.

 

Ненад Иванишевић
Извор:
Дневник/Покрајинска влада
Пише:
Дневник
Бизнис Пољопривреда
