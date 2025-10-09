"НЕ" ЗА СРПСКЕ МЕДИЈЕ Централна изборна комисија у Приштини одбила акредитације бројних новинара током изборног дана
БЕОГРАД, ПРИШТИНА: Централна изборна комисија (ЦИК) у Приштини није акредитовала ни један медиј на српском језику за праћење локалних избора који се одржавају на КиМ у недељу, 12. октобра.
На сајту ЦИК је наведено да је акредитована прва група локалних и међународних медија за локалне изборе и то 29 локалних и 13 страних медија.
Медији који нису добили акредитацију ЦИК су агенција Танјуг, РТС, Косово онлајн, РТВ ПУЛС, ТВ Мост, Контакт Косовска Митровица, Плус радио, Прва ТВ, Радио Ким, Грачаница онлајн, ТВ Грачаница, Мондо/Курир телевизија, Инсајдер телевизија, Нина Медиа Клипинг, РТВ Војводина, МТВА – Државна Мађарска Телевизија, Радио КМ, Алтернативна, ТВ Херц, ВидеоПлус, Нова, Медија центар Чаглавица, Данас.
Редакција Танјуга није обавештена да јој је одбијена акредитација, а на линку за акредитовање стоји да је медиј у процесу одлучивања.
Редакција је у току дана више пута звала ЦИК у Приштини, али на позиве нико није одговарао, као ни на поруке.
Упутства за регистацију на линку нашој редакцији су послата тек 6. октобра увече.