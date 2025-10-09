(ФОТО) ТАМАРА ВУЧИЋ ПОСЕТИЛА ЦРКВУ СВЕТИХ АПОСТОЛА ПЕТРА И ПАВЛА У МОСКВИ Разговарала са српским и руским студентима
Супруга председника Србије Тамара Вучић посетила је данас Подворје Српске православне цркве, Цркву Светих апостола Петра и Павла у Москви, где ју је дочекао старешина Подворја епископ ремезијански Стефан.
Вучић је имала је прилику да се састане и са српским студентима који студирају на Московском универзитету и руским студентима који студирају српски језик.
Студенти су захвалили на прилици да се сретну са супругом председника Србије и изразили интересовање за могућност проширења већ постојећих пројеката, као што су Дани славистике, који се ове године одржавају у Сергијевом пасаду.
Тема разговора била је и сарадња универзитета две земље, културолошка сарадња као и теме из свакодневног живота.
“Мало је рећи да су ме млади одушевили својим размишљањем, идејама, питањима....Започели смо разговор најпре стидљиво и суздржано, у једној више званичној атмосфери, али смо убрзо почели да комуницирамо отвореније и опуштеније, што, показало се и овог пута, даје најбоље идеје” изјавила је Вучић.
Додала је да су студенти били заинтересовани и за то шта ради у слободно време, који део Србије највише воли, које јој је омиљено место у Београду, како се према представницима Србије односе на различитим тачкама земљине кугле…
"Заиста је било право задовољство разговарати са овако дивним и образованим младим људима и сазнати какав је њихов поглед на свет”, поручила је супруга председника Србије.
Тамара Вучић састала се јуче у Москви са патријархом московским и целе Русије Кирилом, на празник Преподобног Сергеја Радоњешког, у резиденцији патријарха која се налази у Лаври Свете Тројице.