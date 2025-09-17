overcast clouds
  Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
РАЗГОВАРАЛЕ ТАМАРА ВУЧИЋ И СУПРУГА ЈАПАНСКОГ ПРЕМИЈЕРА Србија и Јапан ускоро славе 145 година пријатељства, баш у време Експа 2027

17.09.2025. 10:27
Дневник
Дневник
2
Фото: TANJUG/ PREDSEDNIŠTVO SRBIJE/ DIMITRIJE GOLL

ТОКИО: Супруга председника Републике Србије Тамара Вучић састала се данас у Токију са супругом премијера Јапана Јошиком Ишибом, са којом је разговарала о билатералним односима две земље и о Експо изложби која се одржава у Осаки.

У разговору је напоменуто да ће 2027. године бити обележено 145 година пријатељства Србије и Јапана, а симболично је да ће те године Београд и Србија бити домаћин специјализоване изложбе Експо 2027, а Јокохама и Јапан GREEN×EXPO. 

Тамара Вучић је изразила задовољство великим интересовањем за српски павиљон и похвале на рачун јапанског павиљона на Експо изложби у Осаки и упознала се са досадашњим резултатима те узложбе,  коју је и посетила током боравка у Јапану.

2
Фото: TANJUG/ PREDSEDNIŠTVO SRBIJE/ DIMITRIJE GOLL

Тамара Вучић упознала је супругу премијера Јапана са Етнолоџи фестивалом, који се одржава под њеним покровитељством и посвећен је промоцији нематеријалног културног наслеђа и заштити културног идентитета. 

Истакла је да ће у октобру на овогодишњем издању тог фестивала грађани Србије имати прилику да боље упознају јапанску културу и идентитет.

Тамара Вучић и Јошико Ишиба размениле су искуства о раду у областима којима су посвећене, а које укључују подршку дечјем развоју, како у најранијем добу тако и у адолесцентском периоду, јачање положаја жена у друштву, очување националног културног наслеђа и подршку осетљивим друштвеним групама.

2
Фото: TANJUG/ PREDSEDNIŠTVO SRBIJE/ DIMITRIJE GOLL

Тамара Вучић захвалила је супрузи јапанског премијера на изузетном гостопримству и истакла да се нада скором поновном сусрету.

Тамара Вучић боравила је у Јапану заједно са председником Србије Александром Вучићем, који се током вишедневне посете састао са Његовим Величанством царем Јапана Нарухитом и са премијером Јапана Шигеру Ишибом. 

Председник Србије изјавио је данас да је посета Јапану била веома добра и плодоносна и да очекује велике резултате.

тамара вучић јапан
Дневник
Дневник
