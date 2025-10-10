broken clouds
ВУЧИЋ НА КОНФЕРЕНЦИЈИ О ЗАШТИТИ ДЕЦЕ У ДИГИТАЛНОМ СВЕТУ Дете у добу алгоритама ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА И ОПАСНОСТИ ИНТЕРНЕТА

10.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug

Vučić
Фото: Screenshot Instagram / buducnostsrbijeav

БЕОГРАД: Председник Србије Александар Вучић присуствоваће данас у Палати Србија 10. конференцији о безбедности деце „Безбедност и одговорност“, саопштила је Служба за сарадњу с медијима председника Републике.

Ове године тема конференције је „Дете у добу алгоритама“, а организатор, Центар за несталу и злостављану децу, очекује више од 300 учесника.

На конференцији ће учествовати врхунски предавачи из ФБИ-ја, ЕУРОПОЛ-а, Мајкрософта, као и други експерте из региона и Србије, који ће представити најновије изазове и решења у области дигиталне безбедности, заштите деце и употребе вештачке интелигенције.

