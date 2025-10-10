ВУЧИЋ НА КОНФЕРЕНЦИЈИ О ЗАШТИТИ ДЕЦЕ У ДИГИТАЛНОМ СВЕТУ Дете у добу алгоритама ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА И ОПАСНОСТИ ИНТЕРНЕТА
10.10.2025. 07:17 07:26
БЕОГРАД: Председник Србије Александар Вучић присуствоваће данас у Палати Србија 10. конференцији о безбедности деце „Безбедност и одговорност“, саопштила је Служба за сарадњу с медијима председника Републике.
Ове године тема конференције је „Дете у добу алгоритама“, а организатор, Центар за несталу и злостављану децу, очекује више од 300 учесника.
На конференцији ће учествовати врхунски предавачи из ФБИ-ја, ЕУРОПОЛ-а, Мајкрософта, као и други експерте из региона и Србије, који ће представити најновије изазове и решења у области дигиталне безбедности, заштите деце и употребе вештачке интелигенције.