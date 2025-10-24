moderate rain
ОВА БОЛЕСТ ЈЕ РАК РАНА СРБА Просечни животни век се скраћује, пацијенти се обраћају лекару тек у ТЕРМИНАЛНОЈ ФАЗИ Ово су ФАКТОРИ РИЗИКА

24.10.2025. 18:38 18:46
Пише:
Дневник
Извор:
Б92/Прва ТВ
Фото: pixabay.com

Према подацима Батута у Србији просечан животни век постаје краћи у односу на претходне извештаје од 2019-2022, и у 2024. години износио је 76 година.

Жене у просеку живе и до седам година дуже од мушкараца, али више умиру од болести срца.

Др Саша Хинић, интервентни кардиолог Института за кардиоваскуларне болести Дедиње каже за ТВ Прва да није сигуран у тачност ових података.

Статистичка анализа је можда тачна, али мислим да би требало да се дубље загребе у анализу података. Живот у Србији скраћује кардиоваскуларне болести, то је наша рак рана. А то је због наше генетике, лоших животних навика  и због лоше примарне превенције, истакао је он.

Другим речима, пацијенти одлазе код лекара тек кад им се догоди акутно стање.
Пацијенти долазе код нас су у терминалној фази, имамо велики број инфаркта, много више него у западној Европи, јер је код нас прва манифестација кардиоваскуларног система је акутни инфаркт миокарда, који представља једно ургентно стање", истакао је др Хинић.

Говорећи о томе да ли жене обољевају више од мушкараца, др Хинић истиче да нежнији пол заправо има тежу клиничку слику, јер често лутају на путу до праве дијагнозе.

Мушко и женско срце није исто. Будућност ће тек показати колико се ми заправо разликујемо у погледу болести срца. У периоди менопаузе долази до изједначавња са мушкарцима у проценту обољевања, рекао је кардиолог, преноси Б92.
 

