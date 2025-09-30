ТИХИ УБИЦА ГОДИШЊЕ ОДНЕСЕ 47.000 ЖИВОТА Сваки други становник Србије у ризику од инфаркта или шлога
Сваке године од кардиоваскуларних болести у Србији умре око 47.000 људи, односно 132 особе дневно, што показује колико је важно не ослањати се само на то како се осећамо споља, већ је потребно редовно проверавати своје здравље.
Многи мисле да су здрави јер немају болове и осећају се добро, а заправо њихово срце може да буде у опасности.
Поводом Светског дана срца, 29. септембра, удружење Моја друга шанса и Форум пацијената Србије настављају кампању „Наизглед здрав“, посвећену превенцији кардиоваскуларних болести. Помоћник министра здравља професор др Небојша Тасић рекао је да сваки други становник Србије изгуби живот од последица инфаркта или шлога, а сваки пети од малигних болести.
- Посебно важан сегмент јесте и превентивни скрининг деце предшколског узраста на дислипидемију и дијабетес, које имамо у плану да покренемо, јер болест срца нажалост почиње већ у детињству. На тај начин идентификоваћемо високо ризичну децу и омогућити им правовремену заштиту. Сваком грађанину желимо да обезбедимо персонализовани програм превенције и вишегодишњи надзор, како би они који су здрави остали здрави, а они са ризиком имали прилику да благовремено спрече болест – рекао је др Тасић.
Провера здравља у центру Новог Сада
Лекари и медицинске сестре Института за кардиоваскуларне болести Војводине јуче су прегледали и едуковали грађане о значају превенције и контроле фактора ризика за настанак болести срца и крвних судова. Грађани су били у прилици да измере телесну тежину, крвни притисак, шећер у крви и провере засићење крви кисеоником, као и да им се израчуна индекс телесне масе.
- Град Нови Сад већ дужи низ година учествује и подржава пројекте у оквиру јавног здравља, то је у складу са законом о јавном здрављу и једно од основних обавеза града – рекла је за “Дневник” начелница Градске управе за здравство Драгана Којадиновић. – Овакви мали базари здравља увек су интересантни грађанима и привуку доста пажње, а Град се труди да фокус буде на одређеним здравственим проблемима и циљним групама.
Б. Гуран
Директорка Института за јавно здравље Србије „Др „Милан Јовановић Батут професорка др Верица Јовановић навела је да се међу најзначајније факторе ризика, који су одговорни за настанак КВБ, убрајају повишен крвни притисак, употреба дувана, повишен ниво шећера у крви, физичка неактивност и прекомерна телесна маса и гојазност.
Кардиолог из Војномедицинске академије професор др Драган Динчић истакао је да атеросклеротска болест почиње много раније него што мислимо, студије су показале да су чак и млади људи у адолесценцији и раним двадесетим годинама имали значајне атеросклеротске промене на крвним судовима. Компликације, попут инфаркта срца или можданог удара, обично се јављају тек касније, у четвртој или петој деценији живота.
Кампања „Наизглед здрав”
- Серијал “Наизглед здрав” настао је из жеље да покажемо колико је важно обраћати пажњу на оно што се не види споља, на сигнале које често игноришемо. У шест епизода, Дејан Цукић, Биљана Крстић, Јелена Гавриловић, Милан Ђурђевић, Жика Јелић и Неле Карајлић отворено говоре о свом односу према здрављу, док проф. др Петар Оташевић, кардиолог са ИКВБ Дедиње, даје јасне и практичне препоруке како да сачувамо срце. Сви грађани ће моћи да прате емисије „Наизглед здрав“, ове јесени, од 3. октобра, сваког петка, у оквиру Јутарњег програма Радио телевизије Србије – закључио је председник Удружења „Моја друга шанса“ Иван Тојагић.
Превенција кардиоваскуларних болести не подразумева само лекове, већ и здраву исхрану, редовну физичку активност, престанак пушења, као и контролу крвног притиска, шећера и холестерола. Све то заједно значајно смањује ризик од болести срца. Посебно је важно да свака особа постане свесна сопствених фактора ризика, јер они директно могу да утичу на здравље.