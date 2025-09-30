ЕВО КАКО ТРЕБА ДА РЕАГУЈЕТЕ КАДА УПЛАТИТЕ НОВАЦ НА ТУЂУ РАЧУН Ово су ваша права, а све може зависити и од добре воље примаоца! Тужба је једна од опција
Уколико грешком уплатите новац на туђи рачун једина нада да ће те га поново видети је добра воља примаоца или тужба суду за неосновано богаћење
Банкарство је постало део наше свакодневице – плаћања, штедња, кредити и дигиталне услуге данас су нам доступни на дохват руке. Ипак, колико год систем деловао једноставно, правила која га прате често су сложена и нису позната просечном кориснику.
Због тога се многи нађу у проблемима када направе грешку или наиђу на ситуацију коју не разумеју – од погрешних уплата и заборављених рокова до нејасноћа око накнада и уговора.
У тим ситуацијама најважније је знати своја права и кораке које треба предузети како би заштитили свој новац. Управо то је један Хрват објаснио на Реддту, тражећи савет заједнице:
- Случајно сам уплаћивао велики износ новца на туђи рачун преко ПБЗ апликације. Покушавам што пре контактирати банку да ми врате новац. Које су шансе да ћу га поново видети и колико је оваква ситуација честа? – написао је.
Људи деле искуства
У коментарима су се јавили бројни корисници с различитим саветима. Један је поручио:
- Тужба за неосновано богаћење. Нико нема право да задржи новац који му је грешком уплаћен, јер не постоји правни основ за то. Крајња опција свакако постоји - тужба.
Аутор објаве одговара:
- Надам се да ће одмах вратити новац јер немам велике наде у брзину нашег правосуђа.
Други корисници Реддита поделили су своја позитивна искуства:
- Пребацивао сам жени 2.500 евра у суботу увече, па су ме позвали за 5 минута да потврде трансакцију и новац је одмах пуштен даље. Било је пријатно изненађење.
- Мени су у РБА банци недавно вратили 1.000 куна грешком уплаћене приватне уплате. Такође сам био позитивно изненађен.
Један корисник је нагласио опрез:
- Моја супруга је до недавно радила у ПБЗ-у и каже да банка ту ништа не може. Све зависи од добре воље примаоца да ли ће вратити новац. Једино тужбом може да се добије, али ће се дуго чекати.
Банке ћесто не могу одмах да интервенишу
Многи су истакли да је повраћај новца који је грешком уплаћен компликован и да банка често не може одмах да интервенише. Ипак, један корисник је додао:
- Други коментари су мало преоптимистични. Био је недавно сличан случај где је банка ипак интервенисала. Нетко је погрешно уплатио, прималац није хтео да врати новац, али банка је на крају помогла. Зови банку, верујем да могу да ти изађу у сусрет, посебно јер се у ЕУ уводе закони који овакве ситуације желе да смање.
Неки су испричали и другачију страну приче, када прималац не враћа новац:
– Пре 6-7 година колегиници је грешком уплаћено 5.000 куна на Еркеш рачун. Никада није вратила, иако је добила неколико СМС порука и позива. Никоме није било ништа, мада то не оправдавам.