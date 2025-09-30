ВУЧИЋ ПРИМИО АМБАСАДОРКУ КРАЉЕВИНЕ ДАНСКЕ Разматрали кључна питања економских и билатералних односа
Председник Србије Александар Вучић одржао је, како је рекао, добар и срдачан састанак са амбасадорком Краљевине Данске Пернил Далер Кардел на којем су размотрена кључна питања билатералних и економских односа две земље.
-Захвалио сам Краљевини Данској на доследној подршци коју пружа Србији на ЕУ путу и нагласио посвећеност наше земље даљем интензивирању односа између наше две земље. Једна од тема био је и предстојећи 7. Самит Европске политичке заједнице који ће се одржати у Копенхагену и који ће отворити нове могућности за размену мишљења и јачање међусобног поверења и разумевања. Истакао сам да су пред нама важни кораци које можемо заједно да предузмемо у циљу снажења дијалога и бољег повезивања, као и очувања регионалне стабилности и напретка целе Европе - рекао је Вучић.