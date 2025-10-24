ЗВЕЗДА Си-Ен-Ена СЕ ТРЕЋИ ПУТ ЛЕЧИ ОД РАКА "Ово је више од болести – то је стање ума"
Искусна водитељка CNN-а Kристијан Аманпур открила је да јој је по трећи пут дијагностикован рак јајника.
Аманпур (67) је открила своју дијагнозу у подкасту "Changing the Ovarian Cancer Story" у четвртак, али је рекла да се "врло добро лечи".
"Очигледно су ми уклонили све релевантне органе, али се неколико пута вратило у лимфном чвору", рекла је водитељки Хани Вон Џонс.
Онколог др Анђела Џорџ који лечи Аманпур је објаснио да она има ретку врсту рака јајника која чини мање од 10 процената случајева.
"Већина жена, до тренутка када добију дијагнозу, можда имају рак три или четири године пре него што се заправо дијагностикује", рекла је она у емисији.
Џорџ је рекла да рак јајника нема много "специфичних симптома" и да се често "погрешно дијагностикује" прилично дуго.
"Заправо сам имала среће јер је било симптома", рекла је Аманпур.
"Често нема симптома, па многе жене не знају, па мислим да сам имала среће", додала је.
Новинарка тренутно на имунотерапији, за коју је рекла да нема нежељених ефеката и да је "супротност од исцрпљујуће".
Аманпур има рутинске прегледе свака три месеца, због чега је њен рак тако брзо откривен други и трећи пут.
Рутинско праћење је описала као "одличну полису осигурања" и изразила захвалност породици, пријатељима и колегама на подршци.
"Никада раније нисам тражила помоћ... а када јесам, добила сам је", рекла је.
"Заиста ме је одржало јер није само болест, већ стање ума", истакла је Аманпурова.
"Имати све те људе који су ме буквално сваки дан питали како сам, како могу да помогну... заједница је заправо витална и ја сам једноставно веома срећна што сам то имала", додала је.
Аманпур је први пут дијагностикован рак јајника у мају 2021. године, након што је лекар пронашао цисту величине грејпфрута на њеном десном јајнику.
Након даљег тестирања, дијагностикован јој је карцином јајника у другом стадијуму. Подвргнута је операцији, након чега је уследило 18 недеља хемотерапије.
Рак који се тешко дијагностикује
Рак јајника се често открива у 3. или 4. стадијуму, остављајући многе жене безнадежним избором и са ниским стопама преживљавања. Аманпур је била једна од ретких чији је рак откривен рано.
За разлику од рака дојке, рак јајника нема скрининг и често се може заменити са мањим здравственим проблемима, као што су инфекције уринарног тракта, надимање, бол у карлици или стомаку, проблеми са исхраном, менструални болови или болови током секса.
Аманпур је од тада позвала жене да буду активне у вези са својим здрављем и предузму кораке како би рано откриле рак јајника.
Она је охрабрила жене да се "редовно прегледају, да слушају своја тела и да "осигурају да се њихове оправдане медицинске бриге не одбацују или умањују".
