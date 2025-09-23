scattered clouds
ЏЕКПОТ ЗА ФАНОВЕ: ОРИГИНАЛНИ БОУВИЈЕВ ОМОТ НА АУКЦИЈИ За портрет са црвеном муњом пљуштаће папрене понуде, више него за Цепелине

23.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Aло
bouvi
Фото: Printscreen Youtube/ David Bowie

Оригинални омот Боувијевог албума у октобру ће се наћи на аукцији – процењено је да ће бити продат за 300.000 фунти (350.000 евра).

Упечатљив омот за албум из 1973. године приказује Боувија у једној од његових најпознатијих поза, са црвеном муњом на лицу.

Фотографија коју је снимио познати фотограф Брајан Дафи, продаје се као један од 35 предмета из његове архиве.

Тренутно се предвиђа да би фотографија могла да премаши највећу цену коју је омот неког албума достигао на аукцији, након што је омот дебитантског албума Лед Цепелина продат за 325.000 долара 2020. године.

Остали предмети из Боувијеве колекције који се продају на аукцији укључују столицу на којој је Боуви седео током фотографисања за Аладин Сејн, Хаселблад камеру од 500 центи коју је Дафи користио за снимање и унутрашњу фотографију Боувија у природној величини.

 

Очекује се да ће само та фотографија достићи цену између 150.000 и 200.000 фунти.

Боувијеве фотографије одлазе на аукцију након више од деценије путовања по свету. Наиме, Дафијева заоставштина их је позајмила изложби „Дејвид Боуви“ у музеју Викторија и Алберт, која је само у Лондону привукла преко 312.000 посетилаца.

Изложба је гостовала у Торонту, Сао Паулу, Берлину, Чикагу, Паризу, Мелбурну, Гронингену у Холандији, Болоњи, Токију, Барселони и Њујорку.

Лондонски музеј Викторија и Алберт је, иначе, недавно отворио огромну Боувијеву архиву са хиљадама предмета из уметникових колекција. Сви ти предмети су сада доступни јавности.

Продају уметничких дела „Аладин Сејн“ организује Бонамс, а почеће 22. октобра, преноси FarOut.

