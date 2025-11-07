ЕЛЕКТРИЧНИ ОРГАЗАМ У „ФАБРИЦИ” Концерт и изложба култног бенда, карте у продаји
Бенд Електрични оргазам наступиће 26. децембра од 21 час у СКЦНС „Фабрика”, Булевар деспота Стефана 5.
Пре тога у 18 часова биће отворена изложба фотографија култног рокенрол састава, чији је аутор „Wood RS”.
Наступ ће обележити крај вишемесечне турнеје бенда „45 година Оргазма”, која је започела концертом у Нишу у августу ове године и настављена је концертима у Србији, региону, САД и Канади.
Репертоар ће бити пресек досадашње богате музичке каријере бенда. Улаз на изложбу је бесплатан, а улазнице за концерт могуће је купити на сајту и продајним местима Гигстикса.
Промотивна цена карата је 1.800 динара, док ће редовна у претпродаји бити 2.000. На дан концерта, улазнице ће моћи да се купе по цени од 2.500 динара, на билетарници „Фабрике”, која ће бити отворена од 20 часова.