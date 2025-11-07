overcast clouds
12°C
07.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2295
usd
101.8413
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЕЛЕКТРИЧНИ ОРГАЗАМ У „ФАБРИЦИ” Концерт и изложба култног бенда, карте у продаји

07.11.2025. 16:11 16:13
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
2
Фото: Промо

Бенд Електрични оргазам наступиће 26. децембра од 21 час у СКЦНС „Фабрика”, Булевар деспота Стефана 5.

Пре тога у 18 часова биће отворена изложба фотографија култног рокенрол састава, чији је аутор „Wood RS”.

Наступ ће обележити крај вишемесечне турнеје бенда „45 година Оргазма”, која је започела концертом у Нишу у августу ове године и настављена је концертима у Србији, региону, САД и Канади.

Репертоар ће бити пресек досадашње богате музичке каријере бенда. Улаз на изложбу је бесплатан, а улазнице за концерт могуће је купити  на сајту и продајним местима Гигстикса.

Промотивна цена карата је 1.800 динара, док ће редовна у претпродаји бити 2.000. На дан концерта, улазнице ће моћи да се купе по цени од 2.500 динара, на билетарници „Фабрике”, која ће бити отворена од 20 часова.

електрични оргазам СКЦНС скцнс фабрика
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Култура Музика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај