У ЧАЧКУ ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА ПОСВЕЋЕНА ПАТРИЈАРХУ ПАВЛУ: 12 сликара оживело лик и дух светости ХОДОЧАШЋЕ У КУЋАНЦЕ ПЛАНИРАНО 15. НОВЕМБРА
У оквиру јубиларне десете манифестације „Дани патријарха Павла”, у Културном центру у Чачку отворена је изложба „Патријарх Павле у делима ликовних уметника”.
Она окупља портрете блаженопочившег, настале из руку дванаест сликара.
– Изложба има за циљ да нас подсети на патријарха српског Павла, човека који нам је својим животом и свакодневним поступањем сведочио Јеванђеље. И овога пута се сабирамо, без обзира на узраст, професионални и социјални статус, етничку, верску и националну припадност, да освежимо сећање на његово дело, да се, посебно у овим тешким временима, поправљамо и да његово дело ширимо на све људе васељене – рекао је за РИНУ професор др Драго Милошевић, идејни творац манифестације „Дани патријарха Павла”.
Изложба ће бити отворена до 18. новембра, а жеља је да се организује и одлазак 15. новембра у Кућанце, родно место блаженопочившег патријарха, па је професор Милошевић позвао све заинтересоване, као и потенцијалне донаторе и привреднике, да се прикључе овом ходочашћу сећања и поштовања.
Патријарх Павле, рођен у скромним Кућанцима у Славонији, оставио је дубок траг у духовности српског народа својим тихим гласом, једноставношћу и порукама љубави, поштовања и смирења. Данас, више него икада, његове речи одзвањају као путоказ: „Будимо људи”!