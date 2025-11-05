ФЕМИНИСТИЧКИ, ПОЕТСКИ, ПРОВОКАТИВНО – КАТАЛИН ЛАДИК ПОНОВО ОСВАЈА СЦЕНУ Чувена уметница извешће перформанс на фестивалу „Шаре и шавови”
Наша позната песникиња и перформерка Каталин Ладик наступиће на фестивалу „Шаре и шавови“, који се од 7. до 9. новембра одржава у београдском биоскопу „Балкан“.
Њен наступ је заказан за суботу, 8. новембар у 20 часова.
– Каталин Ладик у биоскопу „Балкан“ доноси перформанс и инсталацију „Фонопоетика“. Њена креативност отвара дијалоге између унутрашњих светова извођача и публике, интензивирајући фестивалски програм у један вишеслојни уметнички доживљај. Разговор са уметницом, који ће водити Вера Копицл и Силвиа Дражић, додатно ће осветлити методолошке и поетске слојеве њеног стваралаштва – најављују организатори.
Рад Каталин Ладик прожимају вишеслојна искуства мултиетничког и мултијезичког наслеђа региона некадашње Југославије.
– Глумица и пионирка перформанса својим делима премошћује светове поезије, гласовне уметности, театра и визуелних форми на начине који истовремено одушевљавају и провоцирају. Рођена у Новом Саду 1942, Ладик кроз своје стваралаштво неуморно истражује језик, тело и сензације, користећи медијуме као што су звучни перформанси, визуелна поезија, колажи, фотографије и хепенинг, чинећи сваки њен наступ уникатним доживљајем – наводе. – Томе у прилог говори чињеница да је за свој уметнички рад добила Национално признање за врхунски допринос култури Републике Србије 2009, као и Награду за мир и уметничку храброст „Ленон Оно грант фор пис” 2016.
Како истичу организатори, „уметничка храброст је оно што Каталин често ставља раме уз раме са Марином Абрамовић и, заиста, деле одважност да кроз тело и перформанс истражују друштвене норме и границе уметности, али приступају томе на различите начине”.
– Наспрам интензивне телесне акције, Каталин Ладик чешће прибегава комбиновању гласа, поезије и визуелних медија у интимну, вишеслојну причу која проговара о роду, идентитету и културном наслеђу. Ладик је често еклектична и поетска, стварајући перформансе богате симболиком и звуком – додају. – Оно што издваја Каталинин рад је непрекидна борба са устаљеним уметничким и друштвеним формама, нарочито кроз феминистички призму. Каталин је међу првим уметницама у бившој Југославији које су увеле перформанс као средство изражавања, често разоткривајући родне норме, сексуалност и питања моћи. Њен израз је динамичан, провокативан, али и поетски дубок, ода телу као послушном и бунтовном инструменту.