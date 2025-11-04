few clouds
НА ЈУБИЛЕЈ ВОЈВОЂАНСКОГ МАЂАРСКОГ ГЛУМИШТА ДОДЕЉЕНЕ НАГРАДЕ НАЈБОЉИМ ГЛУМЦИМА Борису Кучову „Патакијев прстен”

04.11.2025. 10:30
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
ленз
Фото: промо

На свечаности поводом јубилеја, 80 година Војвођанског мађарског глумишта, на сцени „Јадран” суботичког Народног позоришта, уручена је и награда „Патакијев прстен”, која се већ 22. пут додељује најбољим глумцима за улоге остварене на мађарском језику.

Овогодишњи лауреат је глумац Позоришта Деже Костолањи” Борис Кучов, који је награђен за улогу у представи Ленз”.

Награду Десетка”, коју додељују студенти глуме на Академији уметности у Новом Саду, добио је Бенет Вилмањи, члан ансамбла Сенћанског мађарског камерног позоришта, за улогу у представи Школа на граници”.

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Култура Сцена
