ЊЕГОВО ИМЕ ОСТАЋЕ ТРАЈНО УПИСАНО У ИСТОРИЈУ ВРШАЧКОГИ И СРПСКОГ ТЕАТРА Преминуо Радомир Путник
ВРШАЦ: Драматург и театролог Радомир Путник (1946-2025) данас је преминуо, објавило је Народно позориште "Стерија" из Вршца, на својој фејсбук страни.
"Његово име ће трајно остати уписано у историју вршачког и српског театра. Био је знаменити Вршчанин, истински посвећеник уметности, који је ширио добар глас о позоришном животу свог града и несебично доприносио његовом културном развоју", наведено је из "Стерије".
Путник је радио од 1974. године у Телевизији Београд је као драматург, од 1978. је био уредник у Драмској редакцији, а до 1983. је био уредник у Редакцији играног програма до 1993. као и од 1997. године.
Поред тога што је био директор Драме Народног позоришта у Београду од 1993. до 1997. године, Путник је од 1999. до августа 2001. био је главни и одговорни уредник Уметничког програма Радио-телевизије Србије, а од 2001. до јула 2003. био је на месту уредника Културно-уметничког програма РТС-ТВБ.
Путник је објавио више књига поезије, прозе, театролошких и драматуршких огледа, а написао је и петнаестак драма приказиваних у професионалним позориштима и на телевизији, попут серије "Крај династије Обреновић" (2005).
Из "Стерије" су подсетили да су прве Путникове драме биле постављене у њховом позоришту, као и да је био међу оснивачима фестивала „Вршачка позоришна јесен“ и његов први селектор.