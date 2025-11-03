moderate rain
12°C
03.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2312
usd
101.6221
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЊЕГОВО ИМЕ ОСТАЋЕ ТРАЈНО УПИСАНО У ИСТОРИЈУ ВРШАЧКОГИ И СРПСКОГ ТЕАТРА Преминуо Радомир Путник

03.11.2025. 14:31 15:00
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug/Dnevnik
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

ВРШАЦ: Драматург и театролог Радомир Путник (1946-2025) данас је преминуо, објавило је Народно позориште "Стерија" из Вршца, на својој фејсбук страни.

"Његово име ће трајно остати уписано у историју вршачког и српског театра. Био је знаменити Вршчанин, истински посвећеник уметности, који је ширио добар глас о позоришном животу свог града и несебично доприносио његовом културном развоју", наведено је из "Стерије".

Путник је радио од 1974. године у Телевизији Београд је као драматург, од 1978. је био уредник у Драмској редакцији, а до 1983. је био уредник у Редакцији играног програма до 1993. као и од 1997. године.

Поред тога што је био директор Драме Народног позоришта у Београду од 1993. до 1997. године, Путник је од 1999. до августа 2001. био је главни и одговорни уредник Уметничког програма Радио-телевизије Србије, а од 2001. до јула 2003. био је на месту уредника Културно-уметничког програма РТС-ТВБ. 

Путник је објавио више књига поезије, прозе, театролошких и драматуршких огледа, а написао је и петнаестак драма приказиваних у професионалним позориштима и на телевизији, попут серије "Крај династије Обреновић" (2005).

Из "Стерије" су подсетили да су прве Путникове драме биле постављене у њховом позоришту, као и да је био међу оснивачима фестивала „Вршачка позоришна јесен“ и његов први селектор.

преминуо народно позориште вршац
Извор:
Tanjug/Dnevnik
Пише:
Дневник
Култура Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПРЕМИНУО ПОЗНАТИ КОМПОЗИТОР Љубиша Ковачевић отишао на вечни починак
Youtube/printscreen/sv media

ПРЕМИНУО ПОЗНАТИ КОМПОЗИТОР Љубиша Ковачевић отишао на вечни починак

01.11.2025. 20:35 20:39
Волим
0
Коментар
0
Сачувај