ПОСЛЕ ПАРИЗА, БЕРЛИНА И ВАШИНГТОНА „БАЛКАНОФИЛМОФИЛИЈА” ОСВАЈА НОВИ САД Ево ко је све награђен!
Након Париза, Берлина и Вашингтона, као и 15. Фестивала филмова Југоистоичне Европе, треће издање фестивала „Балканофилмофилија Париз – Берлин – Вашингтон – Нови Садˮ стиже на своје крајње одредиште, у биоскоп „Арена синеплекс“, где ће бити одржан од 6. до 8. новембра.
Овај фестивал филмова Југоистоичне Европе одржава се у Паризу, Берлину и Вашингтону, а ове године трећи пут и у Новом Саду.
На овом фестивалу, који организује Културни центар Војводине „Милош Црњанскиˮ, биће приказана четири филмска наслова: „Мастергејм“ Барнабаша Тота, документарни „Ова добра земљаˮ Владимира Перовића, „Лена и Владимирˮ Игора Алексова, и „Последњи YU филмски романиткˮ Радослава Станишића.
У оквиру пратећег програма фестивала биће одржано предавање проф. др Љубомира Кекеновског, под називом „Балкан у свету, свет на Балкануˮ, у четвртак, 6. новембра од 19.30 часова, у сали 3 биоскопа „Арена синеплекс“.
Иначе, по одлуци европског жирија, ове године су награђени глумац Африм Мучај („Еврибади колс Ређо“, Македонија); глумица Шенгил Исмајли („Окарина“, КиМ) и Сара Климоска („Лена и Владимир“, Македонија); сценаристи Рајко Грлић, Анте Томић („Свему дође крај“, Хрватска); најбољи филм је „Мастергејм“ Барнабаша Тота (Мађарска); кратки филм „Август 13“(Бугарска); документарни филм „Дримерс“ (Србија) и „Гранпа гуру“ (БиХ/ Хрватска); анимирани филм „The Weed'”(Бугарска) и дебитантски филм „Лена и Владимир“ (Македонија).
Према одлукама америчког жирија, најбољи су: глумац Карољ Хајдук („Мастергејм“), глумица Јелена Ђокић („Свему дође крај“), сценаристи Тибор Фоњоди и Барнабаш Тот („Мастергејм“); редитељ Барнабаш Тот („Мастергејм“), играни филм „Мастергејм“; кратки филм „Август 13“; документарни филм „Ова добра земља“ (Црна Гора), и анимирани филм „Тhe Room.Exe“(Хрватска).
Жири Академије Балканика Еуропеана донео је одлуку да за најбоље прогласи: играни филм „Свему дође крај“ Рајка Грлића; режија Владимир Мића Поповић („Прва класа: Пун гас“, Србија); документарни филм „Последњи YU филмски романтикˮ Радослава Т. Станишића (Црна Гора). Награду за животно дело овај жири је доделио Драгану Елчићу (Србија).