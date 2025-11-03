СНП И ГРАД НОВИ САД НА ЗАЈЕДНИЧКОМ ЗАДАТКУ Подршка развоју младих талената
Директор Опере Српског народног позоришта Жељко Андрић и чланица Градског већа за образовање Милица Вучићевић разговарали су данас о унапређењу сарадње између Опере СНП-а и Градске управе за образовање.
Током разговора Андрић и Вучићевић констатовали су да учешће деце која наступају у оквиру Дечјег оперског студија, који чини више од 80 деце основношколског узраста до 14 година, представља пројекат од изузетног значаја за образовање и културу града Новог Сада, саопштено је након разговора.
Наведено је да су се учесници сагласили да постоји обострани интерес да се у наредном периоду сарадња формализује кроз потписивање споразума између Српског народног позоришта и Градске управе за образовање, са циљем да се обезбеди стабилна подршка развоју младих талената.
Андрић и Вучићевић су нагласили важност повезивања образовних установа и културних институција у подстицању креативности и уметничког развоја најмлађих.
- Опера СНП-а настоји да негује и развија младе таленте, а сарадња са Градском управом за образовање представља значајан корак ка стварању стабилне подршке деци која улазе у свет музике и позоришта. Дечји оперски студио Српског народног позоришта, једини је дечији оперски студио у овом делу Европе. Чини га више од 80 деце основношкослког узраста. Основан је у марту 2022. године као пилот пројекат везан за продукцију опере Кармен Жоржа Бизеа, али и генералне потребе театра да у сталном саставу има и дечји ансамбл, који би учествовао у свим репертоарским представама у којима је партитуром предвиђен. У Дечјем оперском студију деца се обучавају основама вокалне технике и музичке културе, али и елементима сценског покрета, глуме, дикције и тимског рада. Кроз редовне пробе и припрему за сценске наступе, полазници развијају музикалност, сценску присутност и самопоуздање, стичући прва искуства у извођачкој уметности - рекао је током састанка директор Опере Жељко Андрић.
Чланица Градског већа за образовање Милица Вучићевић истакла је да град препознаје важност повезивања културних и образовних установа.
- Српско народно позориште је једна од најзначајнијих култутрних институција у Новом Саду. Учешће талентоване деце у раду Дечијег оперског студија Опере Српског народног позоришта представља изузетну синергију образовања и културе. Деца се на најизузетнији начин, кроз конкретан рад, едукацију и учешће у представама упознају са врхунским делима оперске уметности. На тај начин се развија интересовање ученика за музику и сценску уметност - рекла је Вучићевић.