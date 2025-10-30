overcast clouds
ДЕЧЈИ ОПЕРСКИ СТУДИО СНП-а ОЧАРАО ПУБЛИКУ „ЈЕЖЕВОМ КУЋИЦОМ“ За три дана видело је 3.000 најмлађих Новосађана, а од премијере 8.000

30.10.2025. 14:13 14:19
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
јеж
Фото: Марија Ердељи

Дечји оперски студио Српског народног позоришта извео је три пута у претходна два дана представу „Јежева кућица”, на великој сцени „Јован Ђорђевић“.

Познату причу Бранка Ћопића испричану музиком у претходна три дана видело је три хиљаде, а од премијере укупно 8.000 деце. Оперску представу за коју влада велико интересовање, у целости изводе деца, што је изузетна реткост у оперском свету.

Неговање нове оперске публике је један од главних задатака Опере СНП-а и поносни смо на резултате које смо постигли од оснивања Дечјег оперског студија пре три године. За наступе нашег најмлађег ансамбла влада увек велико интересовање, а њихова интерпретација и умеће су на таквом нивоу да редовно учествују и у извођењима опера са редовног репертоара са својим одраслим колегама – каже директор Опере СНП-а Жељко Андрић.

Дечји оперски студио Српског народног позоришта, који води Верица Пејић, чини више од 80 деце основношколског узраста, започео је са радом у марту 2022. године као пилот-пројекат везан за продукцију опере Кармен Жоржа Бизеа.

Након успешне премијереове представе због великог интересовања деце, али и потребе театра да у сталном саставу има и дечји ансамбл (који би учествовао у свим репертоарским представама у којима је партитуром предвиђен), Студио је наставио са радом.

У првој години постојања овај дечји ансамбл појавио се више од 40 пута пред новосадском публиком учествујући у представама: Кармен Ж. Бизеа, Кармина Бурана К. Орфа, Крцко Орашчић П. Чајковског, „Тоска и Боеми Ђ. Пучинија.

Осим хорског ангажманачланови студија су се са великим успехом представили и као солисти у драмским и оперским представама, тумачећи улоге у представама: Мадам Батерфлај Ђ. Пучинија, Виолиниста на крову Џ. Стајна, Владимир и Косара С. Дивјаковића.

Од оснивања до данас имали су шест солистичких концерата, а 2024. наступили су у оквиру званичног програма 58. Мокрањчевих дана, највеће и најзначајније смотре хорског певања у Србији.

Српско народно позориште једини је театар у Србији и окружењу који у свом саставу званично има Дечји оперски студио.

дечји хор оперски студио СНП
