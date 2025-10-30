СНП НА ТУРНЕЈИ У ИТАЛИЈИ Драгана Милошевић у Трсту на извођењу балета „Добре вибрације"
Драгана Милошевић в. д. управнице Српског народног позоришта присуствовала је заједно са председницом Покрајинске владе Мајом Гојковић гостујућем извођењу балетске представе „Добре вибрације” у Театру „Контрада” у Трсту.
Гостовање СНП-а реализовано је у оквиру сарадње између Аутономне покрајине Војводине и регије Фриули Венеција Ђулија. Након Трста, „Добре вибрације” биће изведене у Театру „Ремондини” у Басану дел Грапи, важном културном центру региона Венето и театру „Дузе” у Болоњи, главном граду Емилије Ромање.
- Српско народно позориште, као једна од најважнијих установа културе у Србији, има веома квалитетан програм који на изузетно високом нивоу може да представља и промовише културу нашег града и наше државе у међународним оквирима. Изузетно је важно да 75 година након што је 1950. изведен први балет у Српском народном позоришту, са нашим представама будемо присутни на европској културној сцени. Гостовања у Трсту, Басану дел Грапи и Болоњи, представљају важну прилику за промоцију како СНП-а, тако и Новог Сада, Војводине и Србије. То нам омогућава да представимо 165 година историје наше куће и да разговарамо о могућностима и модалитетима сарадање и реализацији нових пројеката, који ће привлачити публику и који ће нас на најизузетнији начин репрезентовати Европи и свету - рекла је Драгана Милошевић, в. д. управнице Српског народног позоришта.
Балет „Добре вибрације” је диптих, којим је отворена овогодишња позоришна сезона СНП-а, а чине га „Игра сенки” Јакопа Годанија и „Болеро”, Маше Колар. Годани истражује појам уметничке и људске слободе и претвара га у структуру која се мења и нестаје попут птице у лету. А Маша Колар представља своју верзију једне од најпознатијих музичких партитура „Болеро” Мориса Равела.