ПОЧИЊЕ 28. ПАНЧЕВАЧКИ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ Звезде Торд Густавсен и Дејв Холанд
Панчевачки џез фестивал почиње вечерас и трајаће до 2. новембра. Програм је у дворани Културног центра Панчева, где ће бити одржано шест концерата, на којима ће наступити и познате џез звезде.
Једна од њих ће 30. октобра отворити овај 28. по реду фестивал, а то је норвешки пијаниста и композитор Торд Густавсен, који ће приредити соло реситал. Исте вечери ће наступити „Сербијан ол старс“, са пројектом “Паст, презент енд фјучер”, који спаја традицију и савремени израз домаће џез сцене. Другог дана фестивала, 31. октобра, публику очекује још музичких звезда.
Легендарни контрабасиста Дејв Холанд ће наступити у трију са саксофонистом Џалилом Шоом, и бубњаром Нашитом Вејтсом. Исте вечери ће наступити Јувал Коен квартет, са “програмом који осветљава нову естетику акустичног џеза”.
Завршно фестивалско вече, 2. новембра, доноси концерт одличних музичара, у трију који чине Данило Перез, Џон Патитучи и Адам Круз. Фестивал ће потом затворити „Сиема Зиемиа“, млади квартет чија музика балансира између композиције и импровизације“.