broken clouds
17°C
30.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2516
usd
100.5157
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОЧИЊЕ 28. ПАНЧЕВАЧКИ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ Звезде Торд Густавсен и Дејв Холанд

30.10.2025. 10:15 10:16
Пише:
Наташа Пејчић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Панчевачки џез фестивал почиње вечерас и трајаће до 2. новембра. Програм је у дворани Културног центра Панчева, где ће бити одржано шест концерата, на којима ће наступити и познате џез звезде.

Једна од њих ће 30. октобра отворити овај 28. по реду фестивал, а то је норвешки пијаниста и композитор Торд Густавсен, који ће приредити соло реситал. Исте вечери ће наступити „Сербијан ол старс“, са пројектом “Паст, презент енд фјучер”, који спаја традицију и савремени израз домаће џез сцене.  Другог дана фестивала, 31. октобра, публику очекује још музичких звезда.

Легендарни контрабасиста Дејв Холанд ће наступити у трију са саксофонистом Џалилом Шоом, и бубњаром Нашитом Вејтсом. Исте вечери ће наступити Јувал Коен квартет, са “програмом који осветљава нову естетику акустичног џеза”. 

Завршно фестивалско вече, 2. новембра, доноси концерт одличних музичара, у трију који чине Данило Перез, Џон Патитучи и Адам Круз. Фестивал ће потом затворити „Сиема Зиемиа“, млади квартет чија музика балансира између композиције и импровизације“.

панчево џез џез фестивал
Извор:
Дневник
Пише:
Наташа Пејчић
Култура Музика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај