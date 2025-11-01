(ВИДЕО) ЛИЈАМ ГАЛАГЕР: "То је било зло. Зло, зло, зло" КРИТИКОВАО ФАНА КОЈИ ЈЕ ИСПАЛИО БАКЉУ У ПУБЛИКУ НА КОНЦЕРТУ
ЛОНДОН: Лијам Галагер, фронтмен групе Оејзис, оштро је критиковао фана који је током наступа бенда у Мелбурну у Аустралији испалио бакљу у публику.
Галагер је наступао са својим братом Ноелом у оквиру светске турнеје бенда када је бакља летела према гомили испред бине.
Због затвореног крова стадиона у том тренутку, сцена је била још драматичнија, преноси Индепендент.
У видео снимцима инцидента види се како Галагер маше прстом према публици, говорећи: "То је било зло. Зло, зло, зло".
Следећег дана, певач је додатно осудио понашање обожаваоца путем друштвених мрежа.
"Оној огромној п.... која је јуче испалила ту бакљу у публику на концерту у Мелбурну - ти си озбиљно сј..... индивидуа и добићеш своје, веруј ми", упозорио је Галагер.
Реакције обожавалаца на Галагеров пост биле су помешане.
"Ово заиста ствара анксиозност у вези са будућим наступима...Не можемо допустити да глупост неколико појединаца поквари атмосферу за нас који желимо да уживамо у сјајном бенду", написао је један од пратилаца.
Други обожавалац се запитао "како је неко уопште успео да унесе бакљу на стадион".
Наступ у Мелбурну део је светске турнеје Оејзиса која је почела у јулу и обележила повратак бенда након 16 година паузе. Група се претходно распала 2009. године услед сукоба између браће Галагер.