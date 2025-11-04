МАЛЕ ИЛИ ВЕЛИКЕ, ДРВЕНЕ, ПАПИРНЕ ИЛИ ПЛАСТИЧНЕ – ПАЛЕТЕ СУ УНИВЕРЗАЛНИ СИМБОЛ СЛИКАРСТВА Чланица „Ликовног круга” приредила изложбу у КЦНС
У Ликовном салону Културног центра Новог Сада отворена је изложба „Палета”, коју је приредила чланица „Ликовног круга” Гордана Авдић, организаторка и селекторка ликовних колонија „Два мора” и „Херцег Нови – Нови Сад”.
Изложба ће моћи да се погледа до 9. новембра.
„Мала или велика, овална или правоугаона, отворена или затворена, папирна, дрвена, керамичка, стаклена, пластична, битна и неопходна свима, професионалцима и аматерима. Оригинално значење израза је мешање боја, а оне су постале поред четкица универзални симбол сликарства. Без ње је немогуће замислити приступ штафелају, све време сликања или стварања, али и сама може постати слика на крају рада. Понекад се на самосталним изложбама сликара поред уметничких радова излажу и њихове палете”, наводи ауторка поставке .
Све поменуто била је идеја да се након уметничког стварања у току ликовних колонија Херцег-Нови-Сад и Два мора од истих, малих или великих дрвених палета створе уметничка дела која вам након вишегодишњег стварања несебично презентујемо на увид.
„Сликане акрилним, уљаним бојама или направљене инсталацијом пронађеног материјала чине несвакидашња уметничка дела. И она ће као и значајна сликарска уметничка дела наћи свој пут до поштовалаца истих и подарити уметнички дух многим просторима”.