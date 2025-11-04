ДАНАС СЛАВИ 96. РОЂЕНДАН!
ПОСЛЕ СМРТИ СИНА ЈЕДИНЦА, МИРА БАЊАЦ ЈЕ ДОНЕЛА ТЕШКУ ОДЛУКУ: „Све сам одиграла што сам имала“
Прослављеној глумици Мири Бањац данас је 96. рођендан, који дочекује у свом стану у Новом Саду.
Наша прослављена глумица Мира Бањац слави данас 96. рођендан. Откако је почетком године доживела трагедију, када јој је умро син, Мира живи повучином животом.
Она се повукла и са глумачке сцене након што је завршено снимање серије "Закопане тајне" где је одиграла своју последњу улогу.
Глумачка легенда недавно је доживела породичну трагедију због смрти сина јединца. Бранислав Јовановић, са којим је живела у Новом Саду преминуо је 6. фебруара након компликација са упалом плућа, а сахрањен је два дана касније на новосадском гробљу.
"Никада се више нисам удала, а Брана је био и остао мој вољени и обожавани син, моја највећа љубав. У моменту развода, Брана је био сувише мали да би добио 'другог оца', а касније, кад је порастао, 'други отац' му више није ни био потребан", рекла је глумица и осврнула се на остале партнере које никада није јавно представљала:
"Није ми недостајало поштовање мушкараца. Мене су моји људи волели."
Подсетимо, Јовановић је био сведок свих глумачких подвига Бањчеве. Добила га је само годину дана након што је дипломирала, а њен брак са његовим оцем није потрајао. О томе је једном приликом и говорила:
"Често у животу очекујемо једно, а догоди се нешто друго. Андреј Јовановић, инжењер по струци, био је моја велика љубав. Удала сам се за њега кад сам имала 24 године. Обоје смо с радошћу чекали Бранино рођење и то је убрзо било једино што нас је спајало."
Мира своје партнере није никада више представљала јавности. Последњих година ређе обилази и родно место Ердевик, а у којој кући је живела и шта кажу комшије о њој истраживала је емисија "Метар мога села".
Сваки Мирин сусрет са мештанима Ердевика, по њиховим речима, увек је био срдачан. Баш зато Ердевичани имају пуно љубави за ову глумицу.
"Волела је увек да дође, била је јако поносна", каже једна мештанка Ердевика, а на питање како реагују људи када Мира Бањац дође у своје родно село одговара: "Поздрављају је, прилазе јој," испричали су у поменутој емисији.