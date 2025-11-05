ЈУБИЛЕЈ МСУБ-а УЗ УМЕТНИЧКЕ ПОСЛАСТИЦЕ: СКУЛПТУРЕ ОЛГЕ ЈЕВРИЋ И ЛЕГЕНДЕ АМЕРИЧКЕ ФОТОГРАФИЈЕ Отварају се две нове изложбе
Музеј савремене уметности у Београду најавио је, поводом свог великог јубилеја – 60 година постојања, две нове изложбе: „Музикалност и скулптуралност – Олга Јеврић” и „Слике другог света” Кларе Сипрел и Пола Странда, обе од сутра до 2. марта 2026. године.
Прва изложба „Музикалност и скулптуралност – Олга Јеврић” аутора Рајке Бошковић, реализује се у оквиру циклуса „Уметност и личност – скулпторке из колекције МСУБ”.
„Олга Јеврић, несумњиво један од најзначајнијих наших уметника 20. века, одабрана је да се њеном изложбом, као централном у поменутом циклусу, допринесе обележавању значајног јубилеја Музеја, имајући у виду да је била међу првим уметницима који су 1965. године излагали у Салону МСУБ“, наводи Рајка Бошковић, уз напомену да је суштинска одлика целокупног скулпторског опуса академика Олге Јеврић (1922–2014) „без обзира на све бројне и разноврсне варијације, у основи једна доминантна идеја – вечита борба супротности, и у физичком, и у духовном свету”.
Како је најављено, на изложби ће уметност Олге Јеврић бити представљена скулптурама из њеног целокупног опуса из колекције МСУБ, као и из колекција САНУ и Куће легата у Београду.
Монографији МСУБ о Горанки Матић награда за издавачки подухват
Монографија посвећена Горанки Матић, једној од најзначајнијих српских фотографкиња, добила је награду за Издавачки подухват године Удружења ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије. У обимној публикацији, коју су уредили Уна Поповић, кустоскиња Музеја савремене уметности у Београду, и Небојша Грујичић, уредник издања РТС-а, на више од 600 страна налази се око 1.000 фотографија Горанке Матић и пратећи текстови. Монографија је заједнички пројекат МСУБ, РТС Издаваштва, Службеног гласника, Друштва љубитеља популарне културе и Галерије Новембар.
С друге стране, изложба „Слике другог света” први пут ће јавности интегрално представити фотографска портфолија Кларе Сипрел (1885–1975) и Пола Странда (1890–1976), који су у Збирку фотографије, филма и видеа МСУ доспели као врста институционалног поклона и дипломатске размене осамдесетих година.
Из МСУБ су, наиме, навели да им је мапа од сто фотографија Кларе Сипрел поклоњена 1982. године посредством Југословенског културног центра у Њујорку, док им је два Страндова портфолија са 20 ручно израђених фотографија поклонила 1983. Фондација овог великог уметника из Њујорка, посредством Америчког културног центра у Београду.
„Праксе Сипрел и Странда, у првим деценијама 20. века у Њујорку, сматрају се кључним за разумевање ране америчке фотографије. Њихове поетике и приступи развијали су се симултано: пикторијална, поетска и атмосферична фотографија Сипрел и модернистичка, строга композиција Странда”, наводи ауторка изложбе Уна Поповић, кустоскиња Збирке фотографије, филма и видеа МСУБ.