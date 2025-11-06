РАДОВИ ВЕЛИКОГ ВОЈВОЂАНСКОГ СЛИКАРА У КУЋИ ЛЕГАТА Слике и цртежи Јожефа Пехана, коме славе век и по од рођења
У галерији Кући легата у Београду вечерас ће бити отворена изложба слика и цртежа „Јожеф Пехан 150”, на којој ће бити представљени радови истакнутог војвођанског сликара са прекретнице 19. и 20. века, чији се велики јубилеј, век и по од рођења, обележава ове године.
Пехан је рођен у фебруару 1875. у Челареву, одрастао је у Бачкој Паланци, студирао у Минхену, а његов живот и уметнички рад је претежно везан за Врбас. Таленат младог, тада још дечка приметио је паланачки сликар оријенталиста Ференц Ејзенхут, који га – прикупљеним средствима грађана – шаље у Немачку на школовање (1889).
Сходно свом бунтовном духу Пехан касније одлази у Беч, где постаје глумац, али се незадовољан враћа кући, односно у Нови Сад, где изучава фотографски занат. Године 1897. се жени Терезом Јокел и селе се у Врбас, где оснивају фотографски атеље, под називом „Ателиер дел Монте“, у којој је супруга главни фотограф, а Јожеф слика и потрете гостију у уљу и пастелу.
Ту му почиње и сликарска каријера, која ће се потом готово стреловито развијати, те ће почетком XX века отворити и самостални атеље у Будиму. Већ 1913. „Дом уметника“ у Будимпешти приредио му је велику изложбу на којој се представио са чак 101 сликом, уз опсежан каталог. Ова изложба је исте године приказана и Врбасу, у Новом Саду, Сомбору, Кули и Бачкој Паланци, а доспела је и до неких мађарских градова.
Сликар је умро у Врбасу у марту 1922, а слике и скице у заоставштини сачувао је његов син Бела Пехан (1906–1986).
На изложби у Кући легата биће представљена дела Јожефа Пехана из Збирке ликовне уметности Градског музеја Културног центра Врбаса. Поклоници ликовне уметности биће у прилици да уживају у делима различитих тема, стилова, али и сликарског израза, будући да је Пехан истражио више начина уметничког изражавања од барока, преко реализма, импресионизма, симболизма до сецесије.
Неизоставно је поменути и његова сведочанства са студијских путовања из Пешћена и Сарајева, као и дела из Првог светског рата, будући да је овај уметник провео годину дана на фронту као ратни фотограф и сликар.
Поставка обухвата четири сегмента: портрети, аутопортрети, актови и дела из рата. Ипак, Јожеф Пехан је најпознатији по портретима како чланова своје породице, других наручитеља, тако и по аутопортретима који представљају изузетне примере уметности сецесије. Изложба ће бити отворена до 20. новембра.