ПОБЕДА ЈЕ ЖЕНСКОГ РОДА Отвара се изложба о Војвођанкама у борби против фашизма
Предавањем „Пут ка отпору: положај жена у Југославији између два светска рата“, које ће данас у 13 часова у Музеју Војводине (Дунавска 37) одржати кустоскиња др Кристина Јоргић Степановић из Спомен-парка „Крагујевачки октобар“, практично ће бити најављена велика тематска поставка „Победа је женског рода. Жене Војводине у борби против фашизма“.
Ова изложба, коју заједничким снагама реализују Музеј Војводине и Музеј савремене уметности Војводине поводом обележавања осам деценија од победе над фашизмом, базирана је на бројним артефактима који се чувају у фондовима ове две куће, а свој допринос су дале и друге музејске установе, затим Библиотека Матице српске, као и РТВ Војводине, а помогла су је и приватна лица, која су отворила породичне колекције, везане за животе појединих антифашисткиња.
Аутори изложбе су кустоски тим Одељења савремене историје Музеја Војводине Кристина Менеши, др Александар Хорват и Војислав Мартинов, те др Сања Којић Младенов, музејске саветнице Музеја савремене уметности Војводине.
„Након избијања Другог светског рата у Југославији, жене су се масовно одазвале позиву КПЈ на борбу против окупатора, а својеврстан раскорак између захтева тренутка и традиционалних женских улога, најспремније су биле да премосте предратне левичарке. Управо из ове групације – из редова симпатизерки и чланица КПЈ и СКОЈ-а, те активисткиња женског, студентског и омладинског покрета, доминантно долазе актерке нове форме деловања у ратним условима, која се превасходно јавља у градовима и варошицама Војводине, а то је илегални рад. Од самог почетка овог рата, жене кроз различите форме илегалног рада у покрету отпора постају активне актерке борбе, оспоравајући тако дотадашње норме у улогама које су им додељиване и започињући стварање нове динамике односа међу половима”, наводи једна од ауторки Кристина Менеши.
Поставка „ Победа је женског рода” моћи ће да се обиђе до 7. децембра
У оквиру хронолошко-тематског концепта, а посредством историјских предмета, докумената, уметничких радова и личних биографија појединих активисткиња, јавности ће бити приказани различити аспекти женског ангажмана у борби против фашизма.
Посебан искорак у погледу ове изложбе историјског карактера је укључивање радова савремених уметница (Милица Томић, Милица Дукић, Милица Ракић и Јелена Јуреша), које су у свом стваралаштву инспирацију тражиле и у делатности својих храбрих претходница из Другог светског рата.
„Уметнице чији радови су презентовани на изложби на различите начине приступају темама Народноослободилачке борбе, Антифашистичком фронту жена и антифашизму. Неке од њих полазе од аутентичних личности и догађаја, користе историјске артефакте – предмете, документе, фотографије, као и животне приче, а друге одлазе на конкретна места борби или креирају потенцијалне амбијенте отпора и критике заборава. Све оне долазе из геополитичког простора Србије, али својом уметничком праксом прелазе границе традиционалних медијских и родних позиција, те делују у локалном и интернационалном културном простору”, појашава Сања Којић Младенов, уз напомену да већина изабраних уметница своју праксу развија од 1990-их година (Милица Томић), 2000-тих (Јелена Јуреша и Милица Ракић) или 2010-их (Милица Дукић), док су сами радови реализовани од краја 2000-их до данас, што указује на широки распон и континуирано присуство критичке уметничке праксе и ове тематике у уметничким истраживањима.
