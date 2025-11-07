Балет Српског народног позоришта показао свету нашу уметност ИТАЛИЈАНСКА КРИТИКА СУПЕРЛАТИВИМА ИСПРАТИЛА „ДОБРЕ ВИБРАЦИЈЕ”
У сезони током које обележава 75 година уметничког стваралаштва, Балет Српског народног позоришта успешно је завршио турнеју по Италији.
Извођење кореографског диптиха „Добре вибрације“, који је спојио комаде „Игра сенки“ Јакопа Годанија и „Болеро“ Маше Колар, на сценама у Трсту, Басану дел Грапи и Болоњи, испраћено је овацијама италијанске публике. Уз то, гостовања су праћена бројним најавама у водећим медијима, али и значајним освртима водећих балетских критичара.
„Балет из Србије донео је на италијанску сцену енергичан, промишљен и емотивно снажан програм, који је показао уметничку зрелост једне младе генерације играча”, написао је критичар Лоренцо Паролин, додавши да је представа „Добре вибрације“ успешан спој класичног и савременог, традиције и истраживања, те да је резултат „заједничког рада и снажног осећаја колективности“.
Иначе, турнеја је завршена у легендарном Театру Дузе у Болоњи, у оквиру сезоне уметничке игре у главном граду Емилије Ромање, на самом почетку међународног балетског такмичења које је окупило преко 250 младих играча и више од 50 педагога и кореографа светске репутације.
Међу публиком су били бројни позоришни критичари, као и директори италијанских позоришта, а најважнији гост за играче у Болоњи био је кореограф Јакопо Годани.
„Поносан сам на све играче јер су били отворени за интерпретацију новог играчког језика. Драго ми је што сам део овог тима, који на сцену доноси сасвим нову енергију“, истакао је Годани.
Савремене продукције познатих европских кореографа, које су у претходним месецима постале део репертоара новосадског ансамбла, потврђују свој уметнички квалитет управо кроз међународне успехе и позиве за нова гостовања: у Верони, Ферари, Падови…
„Са кореографима светске репутације као што су Ицик Галили, Енрико Морели, Јакопо Годани и Маша Колар, стигло је дуго очекивано и неопходно освежење за нашу сцену, као и прилика да се представимо публици у земљи и иностранству“, изјавила је директорица Балета СНП Аја Јунг.