БАЛЕТ СНП ГОСТУЈЕ У ИТАЛИЈИ „Причај ми о љубави” у Горици

16.10.2025. 10:45
Пише:
Наташа Пејчић
Извор:
Дневник
Фото: М. Ердељи

Након недавног гостовања у Сарајеву, с представом „Добре вибрације“, кореографа Јакопа Годанија и Маше Колар, само неколико дана након премијере, Балет српског народног позоришта најављује учешће на још једном фестивалу, овог пута у Горици (Италија).

На фестивалу „Висави“ ће Балет СНП-а вечерас ће извести кореографски диптих  “Причај ми о љубави”, у кореографији Енрика Морелија и Ицика Галилија. 

То је такође један од новијих наслова на балетском репертоару СНП-а, изведен и на фестивалу „Инфант“ у јуну, где је освојио награду за представу у целини. Публика га на матичној сцени у СНП-у може поново гледати 22.октобра на сцени „Јован Ђорђевић“.

