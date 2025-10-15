(ФОТО) СРПСКА РАТНИЦА У ПЕКИНГУ Павел Сурови из Кисача представља Србију на „Photo Beijing 2025”
ПЕКИНГ: Србију ће на Међународној недељи фотографије „Photo Beijing 2025” представљати познати уметник и фотограф Павел Сурови из Кисача, директор Културног центра Кисач.
Ова престижна манифестација, једна од најзначајнијих културних догађаја у кинеској престоници, одржава се од 18. до 27. октобра под слоганом „Фотографија: цивилизација - нови квалитет”, у организацији Министарства културе и туризма Народне Републике Кине.
Посебна пажња ове године посвећена је представљању десет земаља – Индије, Турске, Уједињених Арапских Емирата, Саудијске Арабије, Египта, Марока, Бахреина, Индонезије, Белорусије, Румуније и Србије – кроз радове њихових најбољих фотографа. Аутор изложбе „Најбољи представници фотографије из десет земаља” је Гуо Ђинг, председник Међународне фотографске уније и признати кинески кустос, који је за плакат изабрао управо Суровијеву фотографију „Српска ратница”.
- Велика ми је част што ћу представљати Србију на овако величанственом догађају и што ће моји радови бити изложени код Кинеског миленијумског споменика, недалеко од Тјенанмен трга. Моје „српске ратнице“, „виле“ и „царске визије“ већ дуго освајају публику широм света. Ово је још једна потврда да уметност може да спаја народе и континенте - изјавио је Павел Сурови.
Он подсећа да је његов уметнички пут почео управо у Кини, када је 2010. године у Пекингу освојио прву награду жирија за најбољи графички бренд на међународном такмичењу HiiiBrand. Након тога следили су бројни успеси у Кини, Русији, САД, Италији, Румунији и Словачкој, где је освајао сребрне и бронзане медаље из области графичког дизајна.
- Кина и Русија су ме прве афирмисале као уметника светског ранга, што је касније препознала и домаћа јавност. Све те награде биле су за мене потврда да се квалитет препознаје без обзира на то одакле долази - истакао је Сурови.
Фотографије ће током трајања манифестације бити постављене код Миленијумског споменика у Пекингу, у новоотвореном Музеју уметности хармоније, као и у више изложбених хала широм града. Циљ је представити савремене токове светске фотографије и подстаћи културну размену између Кине и других земаља.