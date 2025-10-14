ДОДЕЉЕНА НАГРАДА „МИЛИЦА СТОЈАДИНОВИЋ СРПКИЊА” Лауреаткиња Јана Алексић
Поетеса Јана Алакесић овогодишња је добитница награде „Милица Стојадиновић Српкиња” – за најбољу песничку књигу женског аутора, писану на српском језику жири је прогласио њену збирку „Показне вежбе”, коју је објавила Народна библиотека „Стефан Првовенчани” из Краљева.
Награђена књига обухвата седам циклуса, брижљиво компонованих тако да функционишу и засебно, али и као компактна целина. „Ауторкина интенција да заокружи и поентира читаву збирку враћањем на питање постанка уродила је плодом”, оценио је жири, који су творили проф. др Владислава Гордић Петковић, Фрања Петриновић и др Драгана В. Тодоресков. „Читајући најновију, награђену збирку Јане Алексић, препознајемо свеприсутно балансирање лирске јунакиње између запитаности с једне и ироније са друге стране, између интроспективног путовања и описивања онога што око види (са нарочито успелим фотографским призорима), али и онога што се споља дешава. Ненаметљиво, суптилно, читамо питања о друштвеном поретку и историјским догађајима које препознајемо у садашњости. Најпосле, ту је и непрекидна кореспонденција са традицијом, од Светог Писма па до модерне поезије и филма. То мотивско свеобиље је у сагласју са честом променом перспектива лирског ја, па се Јана Алексић открива као песникиња која истовремено трасира више поетских праваца, али тако да би сваки правац могао бити путоказ ка кући поезије”.
Награда ће Јани Алексић бити уручена у Културном центру Војводине „Милош Црњански” 21. октобра.