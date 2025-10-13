"СВЕ ШТО ЈЕ ИЗЛАЗИЛО ИЗ ЊЕГОВИХ УСТА, КАДА ОТПЕВА, ЗВУЧАЛО ЈЕ КАО ИСТИНА" Одржана комеморација фронтмену Кристала
БЕОГРАД: Комеморација музичару Дејану Гвоздену (1970-2025) одржана је данас у просторијама Клуба СОКОЈ, пред бројним колегама, сарадницима и поштоваоцима.
"Он је био љубав мог живота. Сигурна сам да ћемо се некада срести", поручила је емотивно и кратко Гвозденова супруга Владана Вељковић.
Говорећи о фронтмену култног састава Кристали, музичар Дејан Цукић је рекао да ће присутни заувек гајити према Гвоздену "сећања, љубав и поштовање", и да је "све што је излазило из његових уста, када отпева, звучало као истина".
Према његовим речима, Кристали су у својим песмама "одисали светлошћу", а иза свега је био "топли Гвозденов осмех", а све што је изговарао заиста је мислио.
"Заувек ћемо га памтити као неког ко је био много добар човек. Кад га видиш на улици стварно му верујеш да ти се обрадовао. Кад год се сетите Гвоздена - насмешите се", поручио је Цукић.
Некадашњи гитариста Кристала Жељко Маркуш је истакао да је деведесетих Гвозден "одбијао да пева депресивне песме", а у томе га је бенд пратио мање или више успешно.
"Светлост нисам био ја - то је био он", нагласио је емотивни Маркуш, подсетивши да је Гвозден "имао ноншалантан однос према слави и био је скроман".
Навевши да је током ратних деведесетих година Гвозден "успео да у колективном очају задржи дигнитет, снагу личности, скромност и пристојност", Маркуш је додао да се његов пријатељ и сарадник потом "реализовао као отац, аутор, муж и пријатељ".
Новинарка и ауторка Радио-телевизије Србије Бранка Главоњић је истакла да је Кристале сматрала за најталентованији поп бендом код нас и зато је први прилог у "Јутарњем програму" урадила баш са њима.
"Волела сам њихову музику, волим је и данас. Гвоздена ћу памтити као човека кога сам са задовољством звала у емисије. Био је лепо васпитан, нсамејан, ненаметљив, а тако је тихо и ненаметљиво и отишао", присетила се новинарка.
Према њеним речима, са Гвозденом су отишле жеље и надања њене генерације, "која никад није добила праву шансу".
Представница куће Менарт Тања Крсмановић је рекла да је "скрхана" одласком Гвоздена, подсетивши да је сарађивали са њим од 1997. године, када су у Метрополису објавили "најлепиши албум" Кристала "Долина љубави", а потом и на његовим самосталним сингловима.
Гвозден је преминуо 5. октобра у свом дому, у присуству супруге Владане Вељковић, након дуже борбе са болешћу.
Са Кристалима је снимио неколико албума на којима су забележени алтернативни хитови попут "Два метра“, "О како си лепа“ и "Осми дан“, а у последње време је радио на свом самосталном материјалу, објавивши синглове "Сведок јутра", "У твојим очима", "Живот је леп" и "Лебдимо".