КАРАНАЦ И БАБИЋ У „ПУТОВАЊУ ЗА РЕМС” Новосадски уметници у новој оперској продукцији у Љубљани

13.10.2025.
Пише:
Наташа Пејчић
Извор:
Дневник
Фото: С. Дорошки

Два члана оперског ансамбла Српског народног позоришта, тенор Стеван Каранац и баритон Небојша Бабић, гостују у новој продукцији опере “Путовање у Ремс” Ђоакина Росинија, која је на сцени Словенског народног гледалишча у Љубљани премијерно изведена 9. октобра.

У улози Грофа Либенскофа публика може да слуша Каранца, а Бабића у улози Лорда Сиднија.

- У мају ове године отишао сам на аудицију у Љубљани, комисија је желела да чује највише арије из тенорског репертоара, што и није чудно имајући у виду карактер ове улоге. „Путовање у Ремс“ је специфична опера, компонована за посебну прилику и сигурно је да је Росини желео да прикаже своје најбоље умеће као композитор и да извуче максималан виртуозитет од певача. Овај наслов и данас спада у раритетна дела и изводе је углавном прослављени певачи светског реномеа - написао је Стеван Каранац на својој “Фејсбук” страници.

У овој сезони Бабић, који је гостовао последњих година у више наврата у Љубљани, учествоваће у још једној представи СНГ-а. Биће то Вагнерова  опера “Тристан и Изолда”, у режији легендарног Боба Вилсона, који је летос преминуо.  Ова представа, коју већ означавају као врхунац сезоне, настаје у копродукцији четири европске оперске куће из Брисела, Мадрида, Вроцлава и Љубљане. Премијера је најављена почетком фебруара 2026.

 

