12.10.2025.
Нови Сад
Премијера представe "Уна" у Звездара театру: КУЛТНИ РОМАН СТИГАО И НА ДАСКЕ КОЈЕ ЖИВОТ ЗНАЧЕ

12.10.2025. 23:35
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, Танјуг
звездара
Фото: Дневник, И. Радоичић

БЕОГРАД: Комад "Уна" редитеља Дејана Пројковског, рађен по роману Моме Капора, премијерно је изведен вечерас у Звездара театра, где су бурне аплаузе и вишеструке наклоне заслужили глумци Никола Ристановски, Магдалена Мијатовић, Сена Ђоровић и Марко Гверо.

Ристановски је у свом дебију на сцени Звездара театра опчинио посетиоце, тумачећи лик професора Мишела Бабића, у представи рађеној по мотивима романа "Уна" Моме Капора, у адаптацији Стевана Копривице.

Гледаоци сцене "Данило Бата Стојковић" подједнако су бурно наградили и Мијатовић у улози студенткиње Уне, Ђоровић која тумачи лик професорове жене Олге и Гверу као проректора Дукића.

"Уна" је била редитељски деби у Звездара театру Пројковском, костиме је радила Ивана Ристић, сценограф је Валентин Светозарев, а аутор музике Горан Трајкоски. 

Репризе "Уне" су заказане за 13. и 26. октобар у Звездара театру.

Култура Сцена
