Премијера представe "Уна" у Звездара театру: КУЛТНИ РОМАН СТИГАО И НА ДАСКЕ КОЈЕ ЖИВОТ ЗНАЧЕ
БЕОГРАД: Комад "Уна" редитеља Дејана Пројковског, рађен по роману Моме Капора, премијерно је изведен вечерас у Звездара театра, где су бурне аплаузе и вишеструке наклоне заслужили глумци Никола Ристановски, Магдалена Мијатовић, Сена Ђоровић и Марко Гверо.
Ристановски је у свом дебију на сцени Звездара театра опчинио посетиоце, тумачећи лик професора Мишела Бабића, у представи рађеној по мотивима романа "Уна" Моме Капора, у адаптацији Стевана Копривице.
Гледаоци сцене "Данило Бата Стојковић" подједнако су бурно наградили и Мијатовић у улози студенткиње Уне, Ђоровић која тумачи лик професорове жене Олге и Гверу као проректора Дукића.
"Уна" је била редитељски деби у Звездара театру Пројковском, костиме је радила Ивана Ристић, сценограф је Валентин Светозарев, а аутор музике Горан Трајкоски.
Репризе "Уне" су заказане за 13. и 26. октобар у Звездара театру.