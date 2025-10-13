29. Видеомедеја НАГРАДЕ
Интернационални жири 29. Видеомедеја фестивала који су чинили Агниесзка Kubicka-Dzieduszycka (Пољска), кустоскиња и продуценткиња медијске уметности; Марина Гржинић (Словенија), филозофкиња, теоретичарка и уметница; и Ненад Милошевић (Србија), филмски редитељ и сценариста доделили су неколико награда.
Видеомедеја Гранд Призе:
Интернационални жири 29. фестивала Видеомедеја одлучио је да главну награду додели видео раду Tess Мартин „How Now, Хоусе?” (2025).
Ово дело поседује изузетну способност да у појединачном сажме универзално — да дестилује сложено, болно и истовремено прелепо искуство заједничког живота у један цикличан запис онога што је било — и онога чега више нема.
Кроз дубоку, али опипљиву медитацију о времену и простору, наука и интимност сусрећу се у изненадним обртима и запажањима о томе како се тихи ритмови свакодневног живота укрштају са широким струјама историје.
Комбинујући технике савремених тенденција у анимацији, тајмлапса, режираних сцена и усменог сведочења, Tess Мартин ствара сложен експеримент заједничког живота, сагледан кроз фрагменте.
Мартин нас подсећа да се највеће истине често откривају у најмањим, пажљиво посматраним детаљима.
Похвала:
Интернационални жири 29. Видеомедеје 2025 даје Похвалу уметници Хелен Унт за Flow оф Беинг.
Рад Хелен Унт, Flow оф Беинг (2024), користи флуидну, трансценденталну природу песка да створи везе и призове емоције. Дело помера границе анимације кроз истраживање текстуре и материјалности.
Похвала:
нтернационални жири 29. Видеомедеје 2025 даје Похвалу уметници Маиди Срабовић за Фачук.
Рад Маиде Срабовић, Фачук (2025), користи конфронтирајућу природу наивног сликарства да деконструише свакодневно насиље присутно у малом руралном селу. Дело показује снажну уметничку смелост кроз употребу референци и експеримент.
Селекциона комисија 29. Видеомедеја фестивала коју су чинили Ивана Сремчевић Матијевић, уметница и директорка Удружења за видео уметност Видеомедеја и истоименог фестивала; Срђан Радаковић, редитељ, аниматор и професор на Академији уметности у Новом Саду; и Петар Митрић, селектор и филмски професионалац, тренутно главни продуцент Белдокс фестивала документарног филма, додељују Награду Богданка Познановић уметнику Ненаду Обраду Недељкову за Spaces анд Интервалс.
Награда Богданка Познановић:
Експериментални рад Простори и интервали Ненада Обрада Недељкова евоцира једну од првих вишеекранских инсталација “Утисци о САД” коју су створили Чарлс и Реј Имс 1959. године, но за разлику од нелинеарног наратива о америчком животу на великој скали, гледаоцима нуди метафору о заробљеним инсектима који покушавају да се ослободе из дефинисаних простора екрана на микро плану. Праћењем суптилних, некада једва приметних трансформација и покрета инсеката унутар и између стаклених одељака, рад истражује теме просторно/временске изолације, трансформације и пропадања. Жири је у раду Простори и интервали препознао један од могућих углова сагледавања стварности коју тренутно живимо и доделио му награду “Богданка Познановић”.
29 Видеомедеја фестивал посетило је преко 300 домаћих и интернационалних гостију.
Фестивал је окупио радове познатих уметника из преко 25 земаља, а међу њима су како домаћи тако и светски познати ствараоци видео уметности. На 29. Видеомедеји је у оквиру програма приказано 52 уметничка рада у форми видеа, филма, анимације, медијских инсталација и интерактивних пројеката из различитих крајева света. Програм су уредили Ивана Сремчевић Матијевић, Петар Митрић и Срђан Радаковић. На конкурс је стигло око 900 радова из читавог света а уврштено је до 6% у фестивалски програм.
Овогодишњи партнери и подршка Видеомедеје су:
Аустријски културни форум Београд, ЛИМА (Амстердам), Av-Arkki (Хелсинки), Културна станица Свилара, Културни центар Новог Сада, Сеецулт, Арт магазин, Дневник.