ПОСЛЕДЊИ АКОРД МТВ-а! Симбол једне генерације одлази У ИСТОРИЈУ, остају само сећања и хитови (ВИДЕО)
"Парамоунт Глобал" саопштио је да ће након 44 године непрекидног емитовања МТВ бити трајно угашен 31. децембра 2025, пише Euronews.
Биће искључено пет омиљених канала: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live, и то прво у Великој Британији и Ирској, а потом и у Француској, Немачкој, Аустрији, Пољској, Мађарској, Аустралији и Бразилу.
Одлука је донета у оквиру агресивних мера штедње Парамоунт Глобал-а, који се ове године спајају са Skydance Media групом. Поред финансијске реалности, овај потез одражава и драстичне промене у навикама гледања и конзумирања медија, јер су се љубитељи музике одавно окренули дигиталним платформама.
Друштвене мреже и стриминг сервиси представљају снажну конкуренцију, и ТВ канали више не могу да се такмиче са персонализованијим начинима уживања у музици.
Гашење МТВ-а ставља тачку на поп-културно наслеђе које је започело у САД 1981. године. Пророчки, први видео који је МТВ емитовао био је "Video Killed The Radio Star" групе The Buggles.
Од тада су били домаћини премијера највећих спотова тог времена, укључујући "Thriller" Мајкла Џексона и "Smells Like Teen Spirit" Нирване, а емитовали су и први ријалити "The Real World" почетком 90-их.
Након што је МТВ прве године емитовања провео у САД, канал је 1987. стигао и у Европу. Емисије попут "MTV Unplugged" убрзо су постале култне, промотивни музички спотови претварани су у права уметничка дела, а МТВ био је главна платформа за лансирање нових музичких звезда и пласирање нових модних трендова.
Међутим, до 2010-их, традиционална музичка телевизија почела је да каска за друштвеним мрежама и стриминг сервисима.
Бренд "МТВ" наставиће да постоји кроз дигиталне платформе и сигнатуре догађаје попут "ВМА" и "ЕМА", али последњег дана 2025. године, музичка телевизија какву су генерације познавале престаје да постоји.