ПОЧИЊУ „ДАНИ ЗОРАНА РАДМИЛОВИЋА” Фестивал отвара Зијах Соколовић шоуом „Лево, десно, глумац” и промоцијом своје књиге
У Зајечару вечерас почињу „Дани Зорана Радмиловића” а 34. едиција овог фестивала трајаће до 23. октобра.
У Народном позоришту Тимочке Крајине „Зоран Радмиловић” Дане ће отворити Зијах Соколовић, који ће извести свој шоу „Лево, десно, глумац”, након чега ће представити и своју књигу „Глумац... је глумац... је глумац”. На отварању ће бити изведена и нова представа позоришта домаћина – „Галерије” Милоша Латиновића, у режији Небојше Брадића.
У оквиру пратећег програма најављене су и промиоције књига „Галеријеве утваре” Милоша Латиновића и „Галерије: Досије представе” Александра Милосављевића.
Представа „Моје позориште” Бориса Лијешевића (Атеље 212) биће изведена у петак 17. октобра, од 20 сати. Њом је Лијешевић најавио својеврстан заокрет у својој каријери, рекавши на Стеријином позорју да га више не занима ништа што није лично. Атеље 212 у Зајечар долази и уз изложбу „40 година без Зорана – Зоран Радмиловић у Атељеу 212”.
Представа „Уна” по мотивима истоименог романа Моме Капора, у адаптацији Стевана Копривице и режији Дејана Пројковског, као да је наручена у складу са оним што се дешава данас – побуни студената. Међутим, рекао је Душан Ковачевић, директор Звездара театра, „неки односи и неке политичке приче се не мењају и константе су, били су и биће”.
Из Београда долази још једна веома актуелна представа – „Свака птица своме јату” Важдија Муавада, у режији Дина Мустафића (Београдско драмско позориште). Прича о љубави Јевреја и Палестинке окупила је Светлану Бојковић, Светозара Цветковића и Миодрага Крстовића, као и њихове млађе колеге. Као награђену на Новом тврђава театру, публика у Зајечару моћи ће да види и „Ућуткивање Сократа” Хауарда Брентона, у режији Небојше Брадића (Битеф театар).
„Дани Зорана Радмиловића” имаће и две представе из региона. „Мајстори, мајстори” су познати филм Горана Марковића, а сада долази као представа Народног позоришта Републике Српске из Бања Луке. Редитељ је Марко Мисирача. Црногорска културна сцена имаће свог представника у Зајечару, у представи „Контра мундум” Вељка Мићуновића (Центар за културу Тиват), који је био инспирисан аутобиографијом „Тајни живот Салвадора Далија”.
Уз бројне пратеће програме које организује, позориште домаћина Фестивала за крај изводи представу „Кабаре – Ситнице живота” Жељка Јовановића.