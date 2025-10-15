ВЕЧЕРАС ОМИЉЕНА ОПЕРА НА СЦЕНИ СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА "Боеми" по 39. пут пред Новосађанима
Пучинија Вечерас од 19 сати публика Српског народног позоришта сати имаће прилику да слуђа и гледа оперу „Боеми“ Ђакома Пучинија.
Чувено оперско дело у четири чина, које је режирала италијанска редитељка Катарина Панти Либеровичи, изводи се 39. пут, под диригентском управом маестра Бојана Суђића.
Опера говори о несрећној љубави и тешкоћама уметничког живота у Паризу. Маестро Бојан Суђић истиче да се ради о делу у ком се види сва Пучинијева генијалност.
- Велики Пучини је Боеми заиста генијално замислио. Дело је фантастични спој игре, драме и јакихосећања, која испуњавају читаву представу, уз фуриозан ритам, и виртуозност која је потребна у оркестру, уз велике захтеве за певаче. Дело одликује типичан пучинијевски стил, и зато Боеми јесу у самом врху оперске понуде у целом свету. После 30 година имам прилику да поново диригујем оперу у Српском народном позоришту. И драго ми је што имам прилику да се поново дружим са музичарима у оркестарској рупи. Не треба пропустити прилику да се Боеми погледају - рекао је Суђић.
Директор и првак Опере Српског народног позоришта баритон Жељко Андрић истакао је да је Боеме видело око 15.000 гледалаца, и да је то једна од омиљених опера публике Српског народног позоришта.
- Јединствено дело Ђакома Пучнија поново је пред новосадском публиком, захваљујући ансамблуопере Српског народног позоришта и местру Бојану Суђићу. СНП ће у 2026, када обележавамо 165 година постојања, бити епицентар културних дешавања у Новом Саду и целој Војводини - рекао је Андрић.
Сопран Андриана Петровски дебитује у улози Мизете.
- Моја улога је врло интересантна. Ја сам кокета, а на крају се мој лик трансфомрише у дивну даму, која жртвује себе да би помогла другима - рекла је Андриана Петровски.
Једну од главних улога игра и првак опере СНП-а баритон Васа Стајкић.
- Ово је продукција коју већ дуго изводимо са великим успехом. Повремено имамо госте, као што имамо маестра Бојана Суђића, и младу наду Андриану Петровски - рекао је Стајкић.
Боеми су први пут изведени 1896. године, либрето су према роману А. Муржеа „Слике из живота боема“ написали Луиђи Илика и Ђузепе Ђакоза.
Учествују Оркестар и Хор Опере као и Дечији оперски студио Српског народног позоришта.