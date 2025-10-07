О СТАРЕЊУ И ДРУГИМ ТЕМАМА Опера Жоржа Енескуа НА СЦЕНИ СНП-a
Уметнички фестивал посвећен истраживању и указивању на дискриминацију старијих лица – „Безвремени“, биће одржан од 16. до 18. октобра у Новосадском позоришту/ Ујвидеки синхаз, у организацији Фондације „Нови Сад – Европска престоница културе“, у сарадњи с Трупом „Држ’ не дај“ и Црвеним крстом Србије.
Фестивал се одржава другу годину заредом, настојећи да, користећи се методама театра заједнице, оголи и укаже на опасности ејџизма. Заговарајући конкретне промене у друштву, настоји даље да развије процесе из пројекта Европске престонице културе.
Шест представа које ове године у Нови Сад долазе из пет земаља – Италије, Данске, Пољске, Португалије и Србије, настало је као производ заједничког рада између уметника и колектива који нису професионалци. Тема овогодишњег издања је деменција – болест која пре свега погађа старију популацију и представља један од највећих глобалних јавноздравствених изазова. У складу са наваеденим циљевима, фестивал „Безвремени” овај пут заговара оснивање дневних центара за особе оболеле од деменције и развој услуга предаха за њихове неформалне неговатеље.
На отварању, публике ће моћи да види представе „Не заборави ме“, Културног центра Младост Футог, иза које стоји ауторски тим: Лазар Јованов, Бранка Бајић, Драган Живанчевић, Лазар Новков, Иван Правдић, Соња Лештар, Маја Гргић и Душан Мамула. Представа је настала кроз вишемесечни позоришни процес са заједницом из Футога и Новог Сада.
Италијански „Диспари Театро”, продукциони центар који спаја позориште за децу и младе с театром заједнице, развијајући „театар снажне потребе и сензибилитета“, извешће представу „Испреплетена права“, у режији Џимија Базилоте. Представа „Усамљеност је застрашујућа“, у режији Сајмона Бајера-Педерсена, долази из Нордиск Театерлабораторијума у Холстеброу – данске позоришне лабораторије коју је пре скоро 60 година основао и до скоро водио Еуђенио Барба, један од најважнијих позоришних стваралаца 20. и 21. века. Нордиск је за кратко време постао једно од централних европских и светских чворишта позоришних истраживања.
Португалски Универзитет у Евори долази с представом „Старе жене? Ко то каже? Још увек смо овде!“, иза чије уметничке дирекције и драматургије стоје Изабел Базелга, Ана Марија Малта и Анабела Монтеиро. Овај универзитет, један од најстаријих у Португалу, познат је по свом ангажману у заједници, укључујући пројекте који користе community theatre и партиципативне уметничке процесе као средства друштвеног дијалога и укључивања.
Трупа „Држ’ не дај“ из Србије, позната по својој посвећености примењеном позоришту, друштвеном ангажману и раду са заједницама, публици ће се представити представом „Чекајући кишу: ејџизам у 6 слика“. Њихова уметничка пракса заснива се на иновативним методологијама које комбинују интерактивни театар, постдрамске форме и партиципативне методе, како би се отворила важна друштвена питања и подстакао дијалог између генерација и друштвених група.
Фестивал „Безвремени“ затвориће представа „Тело“, у режији Данијела Јацевича и Дороте Поровске, пољског театра Брама. Ово независно, интеркултурално позориште, које је у Гољенову изградило динамично културно језгро, не дели сцену и публику, већ их повезује – театар као заједничка радња, уметничка сцена и друштвени ангажман у једном.
У оквиру фестивала „Безвремени“ биће реализоване и две радионице: „Од грамофона до смартфона – ДЈ радионица за све узрасте“,као и плесна радионица.