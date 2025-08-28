scattered clouds
30°C
28.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1746
usd
100.8648
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВЕЛИКЕ СВЕТСКЕ БАЛЕТСКЕ ЗВЕЗДЕ БИЋЕ ГОСТИ СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА Данил Симкин и Јана Саленко у „Лабудовом језеру”

28.08.2025. 11:41 11:46
Пише:
Мирослав Стајић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
СНП
Фото: Costin Radu/ СНП промо

На позив Аје Јунг, директорке Балета Српског народног позоришта, у Новом Саду ће први пут наступити међународне балетске звезде Јана Саленко и Данил Симкин, и то 8. октобра у „Лабудовом језеру“ на сцени „Јован Ђорђевић”.

Симкин, једно од најзвучнијих балетских имена нашег времена, уметник кога стручњаци најчешће упоређују са Михаилом Баришњиковим, долази у СНП са Јаном Саленко, првакињом Балета берлинске Државне опере. Ово ће „Лабудово језеро“ у кореографији Владимира Логунова, са две велике светске звезде, бити прва класична продукција којом Балет најстаријег театра започиње сезону, одмах након премијере савременог кореографског диптиха „Добре вибрације“, који припремају Маша Колар и Јакопо Годани.

„Гостовање Данила Симкина и Јане Саленко у Лабудовом језеру представља не само важан уметнички догађај за Србију, већ усмерава пажњу комплетне европске балетске критике и културне јавности на Балет у Новом Саду, а нас саме ставља у позицију да се прикажемо у најбољем светлу и да уложимо свој максимум. Радујем се да ћемо управо са овом продукцијом публици представити и наше нове играче који су унели младалачку и надасве позитивну енергију у наш ансамбл. Велики изазови током ове сезоне су пред нама, лествица је постављена високо, како у погледу нових продукција и наступа у земљи и иностранству, тако и кроз гостовања сјајних педагога и уметника“, каже Аја Јунг.

СНП снп балет снп гостовање
Извор:
Дневник
Пише:
Мирослав Стајић
Култура Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај