ВЕЛИКЕ СВЕТСКЕ БАЛЕТСКЕ ЗВЕЗДЕ БИЋЕ ГОСТИ СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА Данил Симкин и Јана Саленко у „Лабудовом језеру”
На позив Аје Јунг, директорке Балета Српског народног позоришта, у Новом Саду ће први пут наступити међународне балетске звезде Јана Саленко и Данил Симкин, и то 8. октобра у „Лабудовом језеру“ на сцени „Јован Ђорђевић”.
Симкин, једно од најзвучнијих балетских имена нашег времена, уметник кога стручњаци најчешће упоређују са Михаилом Баришњиковим, долази у СНП са Јаном Саленко, првакињом Балета берлинске Државне опере. Ово ће „Лабудово језеро“ у кореографији Владимира Логунова, са две велике светске звезде, бити прва класична продукција којом Балет најстаријег театра започиње сезону, одмах након премијере савременог кореографског диптиха „Добре вибрације“, који припремају Маша Колар и Јакопо Годани.
„Гостовање Данила Симкина и Јане Саленко у Лабудовом језеру представља не само важан уметнички догађај за Србију, већ усмерава пажњу комплетне европске балетске критике и културне јавности на Балет у Новом Саду, а нас саме ставља у позицију да се прикажемо у најбољем светлу и да уложимо свој максимум. Радујем се да ћемо управо са овом продукцијом публици представити и наше нове играче који су унели младалачку и надасве позитивну енергију у наш ансамбл. Велики изазови током ове сезоне су пред нама, лествица је постављена високо, како у погледу нових продукција и наступа у земљи и иностранству, тако и кроз гостовања сјајних педагога и уметника“, каже Аја Јунг.