РЕМЕК-ДЕЛО В. А. МОЦАРТА ВЕЧЕРАС У СНП-у Фигарова женидба пред новосадском публиком
Моцартова најпознатија опера Фигарова женидба, вечерас је на великој сцени Јован Ђорђевић Српског народног позоришта од 19 сати.
Главне улоге тумаче Жељко Р. Андрић као Гроф Алма-Вива, Евгенија Јеремић Покрајац као Грофица Алма-Вива, Оливера Кривокућа као Сузана и Пјотр Прохера као Фигаро у режији Александра Николића и под диригентском управом Александра Којића.
Опера која је у време пред Француску револуцију била веома популарна јер је кроз духовиту причу у којој слуга надмудрује господара говорила о социјалној правди вечерас је пред новосадском публиком. Премијерно изведена у Бечу 1786. године, пре 239 година и даље је актуелна.
Редитељ Александар Николић истиче да Фигарова женидба говори о универзалној људској дилеми, да ли је поштење врлина или мана:
- У самом срцу Фигарове женидбе, иза комичне игре превара и интрига, лежи суштинско питање моћи и људске природе. Гроф Алмавива је прототип нарцисоидног господара – човек који не познаје границе својих жеља и којем друштвени положај служи само као инструмент доминације. Kада статусни максимум припадне људском минимуму, заједница постаје полигон за злоупотребу, а поштење постаје не само терет, већ и препрека преживљавању.
Учествују Оркестар и Хор Опере, Балет и полазнице Оперског студија Оперског студија „Војислав Солдатовић“ СНП-а.
Опера траје 2 сата и 50 минута са једном паузом. Карте се могу преузети на благајни од 14 сати до почетка опере или путем сајта СНП-а.