overcast clouds
13°C
18.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

РЕМЕК-ДЕЛО В. А. МОЦАРТА ВЕЧЕРАС У СНП-у Фигарова женидба пред новосадском публиком

18.10.2025. 11:16 11:25
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
СНП
Фото: СНП промо

Моцартова најпознатија опера Фигарова женидба, вечерас је на великој сцени Јован Ђорђевић Српског народног позоришта од 19 сати.

Главне улоге тумаче Жељко Р. Андрић као Гроф Алма-Вива, Евгенија Јеремић Покрајац као Грофица Алма-Вива, Оливера Кривокућа као Сузана и Пјотр Прохера као Фигаро у режији Александра Николића и под диригентском управом Александра Којића.

Опера која је у време пред Француску револуцију била веома популарна јер је кроз духовиту причу у којој слуга надмудрује господара говорила о социјалној правди вечерас је пред новосадском публиком. Премијерно изведена у Бечу 1786. године, пре 239 година и даље је актуелна.

опера
Фото: СНП промо

Редитељ Александар Николић истиче да Фигарова женидба говори о универзалној људској дилеми, да ли је поштење врлина или мана:

- У самом срцу Фигарове женидбе, иза комичне игре превара и интрига, лежи суштинско питање моћи и људске природе. Гроф Алмавива је прототип нарцисоидног господара – човек који не познаје границе својих жеља и којем друштвени положај служи само као инструмент доминације. Kада статусни максимум припадне људском минимуму, заједница постаје полигон за злоупотребу, а поштење постаје не само терет, већ и препрека преживљавању.

Учествују Оркестар и Хор Опере, Балет и полазнице Оперског студија Оперског студија „Војислав Солдатовић“ СНП-а.

Опера траје 2 сата и 50 минута са једном паузом. Карте се могу преузети на благајни од 14 сати до почетка опере или путем сајта СНП-а.

опера
Фото: СНП промо
опера СНП снп опера
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Култура Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај