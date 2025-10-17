„Ово је прича о обичним људима“ СКУПЉАЧИ ПЕРЈА ДВЕ ВЕЧЕРИ ЗАРЕДОМ НА СЦЕНИ ПЕРА ДОБРИНОВИЋ Ево како да дођете до карата

overcast clouds
17.10.2025.
Нови Сад
„Ово је прича о обичним људима" СКУПЉАЧИ ПЕРЈА ДВЕ ВЕЧЕРИ ЗАРЕДОМ НА СЦЕНИ ПЕРА ДОБРИНОВИЋ

17.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: V. Veličković

Представа по легендарном филму Александра Петровића „Скупљачи перја“ вечерас 17. и сутра 18. октобра изводи се на сцени „Пера Добриновић” од 19:30 часова.

У позоришној интерпретацији приче овенчане Специјалном наградом жирија Канског фестивала, главне улоге тумаче Марко Савић, Бојана Милановић, Марта Береш, Милан Ковачевић, Јована Балашевић. Уз још 22 члана драмског ансамбла СНП-а и састав Бели Оли и Скупљачи перја оркестра (Петар Најдовски – труба; Богдан Ранковић – кларинет и фруле; Никола Вучковић – виолина; Рајан Болозан – труба; Лариса Копић – виолина; Миодраг Спасић – хармоника; Никола Петаковић – тамбуре; Саша Игњатовић – удараљке; Илија Мицев – труба) публику очекује прави музичко-драмски спектакл.

Редитељ Дејан Пројковски сматра да позоришна интерпретација „Скупљача перја“ баш као и филм, представља химну слободе до које се увек стиже услед затвора пред сопственим очима.

Гледаоци ће бити сведоци стварности бола и радости слободе, лепоте френетичног живљења, аутентичности живота, жудњи и страсти, смрти и еросу. То је повратак константи која, без разлике у промени контекста, остаје иста. Њена суштина је отпорна на друштвене промене и представља управо отпор укалупљивању у конвенције савременог света – толико да створи свет довољан сам за себе, рекао је Пројковски.

Премијера ове представе била је 8. новембра 2023, а у суботу ће се наћи пред публиком 25. пут. Марко Савић, глумац који у представи тумачи главни лик, трговца перјем Белог Бору, верује да публика лако може препознати дилеме ликова, јер су део и наших живота.

Верујем да публика осети да је ово прича која долази из срца, и да ће свако у њој препознати бар делић свог живота — ону борбу да сачуваш доброту и веру, чак и кад је најтеже. Публика може да очекује снажну и емотивну причу о људима на маргини и о њиховој потрази за љубављу, слободом и достојанством - каже Савић и додаје: 

„Ово је прича о обичним људима који су живи, страствени, рањиви, који воле, тугују, певају, играју, радују се животу и опстају упркос свету који их стално одбацује“.

Костими и сценографија израђени су у радионицама СНП-а, а оригиналну музику за представу компоновао је Оливер Јосифовски, док је аутор текстова сонгова Сашо Димовски.

Улазнице за оба извођења могу се купити на благајни и електронски преко сајта СНП-а. 
 

Радно време благајне радним данима је од 10 сати до почетка последње представе, а суботом од 14 сати до почетка последње
представе.


 

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Култура Сцена
