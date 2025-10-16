"ПРИЧАЈ МИ О ЉУБАВИ" СНП-а НА ФЕСТИВАЛУ У ИТАЛИЈИ Драгана Милошевић: Горица је ове године ЕПК, Нови Сад је на понос свих Новосађана то био 2022.
Драгана Милошевић, в. д. управнице Српског народног позоришта, присуствује извођењу балета "Причај ми о љубави" СНП-а, на фестивалу "Висави" у италијанској Горици у театру "Верди".
На фестивалу "Висави" који се паралелно одржава у два града - италијанској Горици и словеначкој Новој Горици, представљају се најновија дела међународно познатих плесних кореографа и редитеља.
Српско народно позориште као наш најстарији професионални театар, има улогу амбасадора културе. Важно је да наше представе види и међународна публика. Фестивал "Висави" је добра прилика за промоцију наше куће. Поред балета СНП-а, на фестивалу учествују 24 представе из Италије, Француске, Јапана, Луксембурга, Немачке, Чешке, Словеније, Грчке. Такође, наше гостовање има и додатни симболички значај. Горица је ове године Европска престоница културе, а Нови Сад је на понос свих Новосађана то био 2022. године, када је велики број уметника из целог света био гост нашег града и реализовао велики број изузетних програма. Такође, Нови Сад је град културе и уметности, у ком су живели и стварали најзначајнија уметничка имена српског језика. У том контексту, гостовање на значајним фестивалима у иностранству стварају шансу за промоцију наше културе и уметности - рекла је поводом гостовања балета, в. д. управнице СНП-а Драгана Милошевић.
Балет "Причај ми о љубави" премијерно је изведен у марту ове године на Великој сцени Јован Ђорђевић Српског народног позоришта у Новом Саду и дело је два кореографа, Енрика Морелија и Ицика Галилија, уз музику Фредерика Шопена и Переза Прада.